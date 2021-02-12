12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда предложил ввести дополнительные ограничения на рост цен на наиболее востребованные лекарства. Об этом он заявил сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаю ввести дополнительные ограничения на рост цен на наиболее востребованные лекарства, по крайней мере в период роста вирусных заболеваний. Это необходимо сделать, чтобы не было различного рода спекуляций на повышенном спросе", - сказал он.

Профсоюзный мониторинг показал, что только за январь цены на многие лекарства выросли на 5-10% и выше. "Да, где-то есть объективные причины: повышение закупочных цен, налога на добавленную стоимость, - отметил председатель ФПБ. - Но давайте говорить прямо: есть и спекулятивный фактор. Сейчас модно прикрывать рост цен, как говорят сами поставщики и продавцы, ожиданиями каких-то рисков возможных убытков. Как это определяется и высчитывается, абсолютно непонятно. И самое главное: кто вернет людям деньги, если так называемые риски не подтвердятся? Мы понимаем, что крайними в таких случаях останутся люди".

В целом в вопросе цен Михаил Орда отметил, что за лекарства, коммуналку, продукты человек платит из одного кошелька. "Поэтому все ведомства должны системно работать на упреждение роста цен, а не бить по хвостам, как говорят люди, и потом не искать решений, как открутить цены назад, когда они уже выросли", - сказал председатель ФПБ. Он подчеркнул, что все решения в этом вопросе должны приниматься с учетом динамики реальных доходов людей.

В заключение Михаил Орда заметил, что "в истории нашего государства было немало сложных периодов, но все вопросы и проблемы мы решали только вместе и сообща". "И сегодня все вопросы и угрозы, которые ставит перед нами жизнь, мы сможем преодолеть только в том случае, если будем едины", - добавил он.-0-

Михаил Орда