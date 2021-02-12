Западные политики громко говорят о правах людей и сами их нарушают - Орда

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные политики громко говорят о правах людей и при этом сами же их нарушают, заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Под громкие лозунги и популистские обещания, а по своей сути провокаторскими действиями, белорусов хотят лишить стабильной работы и стабильной зарплаты. Именно на это направлены экономические санкции Евросоюза против белорусских предприятий. Самое парадоксальное, что западные политики громко говорят о правах людей и при этом сами грубейшим образом нарушают права граждан нашей страны", - сказал Михаил Орда.

В резолюциях ООН не раз было подчеркнуто, что санкции - это ограничение права на труд. "И что ни одна страна мира или группа стран не имеют права применять экономические или политические ограничительные меры с целью добиться подчинения себе другого государства", - отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси, добавив, что именно это делают сегодня европейские чиновники.

"По сути, это узурпация международного права. То есть фактически мы видим, что происходит подрыв и демонтаж основополагающих правил мирового порядка, которые вырабатывались десятилетиями. И мы понимаем, что вот так абсолютно без каких-либо оснований санкции могут быть введены в отношении любых предприятий", - сказал Михаил Орда.

При этом он обратил внимание, что из-за рубежа "нам цинично говорят о том, что якобы санкции введены по требованию самих работников". "Мы видим, что это абсолютная и откровенная ложь. Более миллиона человек за совсем короткий промежуток времени подписались под открытым письмом против действий и санкций Европейского союза. Люди возмущены тем, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам", - отметил председатель ФПБ.

Открытое письмо и собранные подписи уже направлены в Совет Европейского союза. "И Евросоюз не имеет права отмахнуться от мнения людей. Мы будем добиваться, чтобы незаконные решения Евросоюза были отменены, - сказал Михаил Орда. - И в целом будем поднимать на международных площадках вопрос о том, что никто в мире не имеет права принимать подобные необоснованные дискриминационные меры и этим самым лишать людей рабочего места и их заработка".-0-

ФПБ считает необходимым шире применять практику бессрочных трудовых договоров

Орда предложил ввести дополнительные ограничения на рост цен на наиболее востребованные лекарства