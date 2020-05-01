Орда: солидарность проявляется в объединении усилий в борьбе с COVID-19

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня свою солидарность нужно проявлять в объединении усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель ФПБ Михаил Орда по случаю 1 Мая.

"Первомай - любимый праздник многих белорусов. Суть этого праздника труда - в объединении, солидарности трудящихся. А сегодня тот случай, когда свою солидарность нужно проявлять в объединении усилий в борьбе с распространением COVID-19", - сказал Михаил Орда.

Федерация профсоюзов в этом отношении сфокусировала свои возможности на нескольких направлениях. Профкомы направляют деньги на закупку защитных средств для работников предприятий. В организациях созданы кассы взаимопомощи. Из них выплачивается материальная помощь работникам, у которых трудное материальное положение, особенно на тех предприятиях, где сложилась непростая экономическая ситуация. Всего на эти цели из профсоюзных касс взаимопомощи с начала апреля потрачено около Br5 млн.

Под особым вниманием и заботой профсоюзов работники тех отраслей, которые в силу профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей и имеют повышенный риск заболевания. Например, сотрудников некоторых домов-интернатов перевели на вахтовый метод работы. Им профсоюзы профинансировали горячее питание. Более 6,5 тыс. работников железной дороги будут застрахованы на случай болезни за счет профсоюзных средств.

Практически в каждой отрасли по инициативе профсоюзов принимаются меры по защите наиболее уязвимых работников - имеющих хронические заболевания, людей старшего возраста, беременных женщин. Речь идет о предоставлении внеочередных трудовых отпусков, переводе на удаленную работу. Например, профком ОАО "Белшина" инициировал изменения в коллективный договор. Теперь беременные женщины вне зависимости от того, работают они во вредных условиях или нет, по желанию могут уйти в социальный отпуск с сохранением среднего заработка.

В УП "Виток", где трудятся люди с ограниченными возможностями, более 30 работников из группы риска отправили в оплачиваемые отпуска. В УП "Минсккоммунтеплосеть" работникам старше 50 лет также предложили взять оплачиваемый трудовой отпуск. Кроме того, профкомы ряда предприятий выступили с предложениями организовать доставку сотрудников к месту работы транспортом нанимателя. Например, по Брестской области такие решения приняты во многих организациях, которые относятся к строительной отрасли, - КУП "Брестжилстрой", ОАО "Березастройматериалы", РУПП "Гранит" и др.

Большая работа проводится и по организации питания на рабочих местах: от изменения графиков рабочего времени до доставки горячего питания в цеха и на рабочие места сотрудников.

Отдельным вопросом у профсоюзов стоит страхование и материальная поддержка медиков. Для этих целей создан специальный фонд страхования работников здравоохранения, заболевших COVID-19. Помимо этого, профсоюзные организации всех отраслей оказывают другую необходимую помощь учреждениям здравоохранения. Только за апрель передали во все областные центры и Минск 16 тыс. специальных защитных медицинских комбинезонов.

Инициативы будут продолжены. "Профсоюз всегда был и будет той организацией, у которой на первом месте - защита законных гарантий трудящихся и оказание помощи членам профсоюза в сложных ситуациях. У профсоюзов Беларуси социальная ответственность находится на самом высоком уровне. И этим сегодня можно гордиться", - заключил Михаил Орда.-0-