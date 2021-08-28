Орда: "Вытокi" стали настоящим открытием

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" стал настоящим открытием. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда во время проведения завершающего этапа фестиваля в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"За лето фестиваль побывал во всех регионах страны. В нем приняли участие сотни тысяч человек. И для очень многих он стал настоящим открытием нашей культуры, самобытности, спорта. И самое главное - возможностей развития в нашей стране", - сказал Михаил Орда.

Он отметил, что в каждом регионе очень много талантливых детей, взрослых, которые увлеченно занимаются своим делом. "Мы видели, что есть очень много возможностей для того, чтобы каждый мог развиваться, достигать новых целей. Для этого есть все необходимое. Есть талантливые педагоги, хорошие традиции, яркие личности в спорте, культуре, которые своим примером мотивируют других", - считает он.

Михаил Орда уверен, что в каждом регионе после посещения этого фестиваля очень многие по-настоящему загорелись тем, чтобы найти себе новое увлечение. "После фестиваля в Минске также, думаю, в секции и кружки придет много новых заинтересованных детей. Придут в том числе в наши профсоюзные спортшколы - их у нас 103 по всей стране, которые готовят детей по 50 видам спорта. Мы целенаправленно развиваем это направление для того, чтобы с детства привлечь детей к спорту", - отметил председатель ФПБ.

По его словам, ребята, которые занимаются в спортшколах, не обязательно в будущем станут великими спортсменами, но они с детства будут приучены к здоровому и активному образу жизни, а значит и во взрослой жизни будут заботиться о своем здоровье. К слову, в трудовых коллективах также ведется активная работа, чтобы мотивировать людей к здоровому образу жизни. Например, сегодня более 80% коллективных договоров предусматривают меры морального и материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом.-0-