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Общество
26 февраля 2022, 20:11

Орда: за пять дней мониторинга хода досрочного голосования нарушений не выявлено

Фото ФПБ
Фото ФПБ
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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пять дней мониторинга хода досрочного голосования нарушений не выявлено, сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

В национальном профцентре с начала досрочного голосования работает общественный информационный центр, в котором аккумулируется информация от наблюдателей со всех регионов о том, как проходит голосование на референдуме. С первого дня досрочного голосования специалисты центра держат постоянную связь с наблюдателями, которые непосредственно работают на участках.

"На данный момент по той информации, которая поступает к нам с регионов, мы видим две основные тенденции. Во-первых, это то, что отмечается очень высокая, в том числе и в будние дни, явка. Это говорит о том, что у белорусов есть понимание и, самое главное, уверенность, что решение о внесении изменений в Конституции - это необходимый шаг для движения вперед, - подчеркнул Михаил Орда. - Второй важнейший момент - это то, что наблюдателями не зафиксировано нарушений избирательного кодекса. Весь процесс организован очень грамотно. Голосование проходит в доброжелательной и открытой атмосфере. За эти пять дней к нам в центр поступали только отдельные сигналы, которые касались технических моментов организации голосования. Например, это вопросы голосования граждан, которые проживают не по месту регистрации. Все они оперативно решены комиссиями на местах".

В основной день голосования, 27 февраля, наблюдатели будут работать в полном составе, в том числе, на закрытых участках. В целом по стране это более 43 тыс.человек. Они также будут работать на участках и при подсчете голосов.-0-

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