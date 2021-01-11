Организации БЖД во время акции "Наши дети" оказали помощь на Br80 тыс.

Фото БЖД

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Белорусской железной дороги во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" оказали материальную помощь на общую сумму около Br80 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. "Представители организаций Белорусской железной дороги и Объединенной отраслевой профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей с 10 декабря по 10 января посетили около 50 различных учреждений во всех регионах Беларуси: детские дома, дошкольные учреждения, школы, социально-педагогические центры, побывали в гостях у многодетных и малообеспеченных семей. Железнодорожники привезли ребятам сладкие угощения и подарки, а также организовали для детворы праздник с играми, конкурсами и музыкальной программой, подготовленной творческими коллективами культурно-спортивных центров магистрали. Заряд праздничного настроения получили 4 тыс. детей", - рассказали в пресс-центре. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходила в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!