Организацию питания участников II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета в правительстве

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы организации питания участников II Европейских игр 2019 года в Деревне спортсменов, других клиентских групп соревнований, в том числе на спортивных объектах, обсудили на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению соревнований, которое прошло под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Рассматривались вопросы сертификации белорусских поставщиков продовольственного сырья и пищевой продукции и реестр поставщиков импортной продукции, планируемой к поставке для организации питания участников II Европейских игр.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4354 BYN
|2.427 BYN
|2.437 BYN
|USD
|2.1408 BYN
|2.135 BYN
|2.14 BYN
|RUB
|3.1074 BYN
|3.09 BYN
|3.115 BYN