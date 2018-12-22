Организацию питания участников II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета в правительстве

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы организации питания участников II Европейских игр 2019 года в Деревне спортсменов, других клиентских групп соревнований, в том числе на спортивных объектах, обсудили на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению соревнований, которое прошло под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рассматривались вопросы сертификации белорусских поставщиков продовольственного сырья и пищевой продукции и реестр поставщиков импортной продукции, планируемой к поставке для организации питания участников II Европейских игр.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-