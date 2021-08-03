Органы погранслужбы зафиксировали пересечение границы мигрантами с территории Литвы - ГПК

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы пограничной службы зафиксировали пересечение границы мигрантами с территории Литовской Республики. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"За последние сутки около сорока иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь. Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила", - рассказал Антон Бычковский.

По его словам, в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь с привлечением специалистов, проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств. "Мы считаем недопустимым использовать такие методы и способы в отношении уязвимых лиц, а тем более женщин и детей. Подобного рода действия грубо нарушают права человека и подлежат расследованию компетентными органами, в том числе международными", - добавили в ГПК.-0-