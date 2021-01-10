10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Всебелорусского народного собрания уже получил 17 тыс. предложений, сообщил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Всего в организационный комитет уже поступило 17 тыс. предложений, которые сейчас обобщаются. Я полагаю, что по итогам избрания делегатов и их работы у себя в регионах, на местах, мы также получим внушительный перечень предложений, которые позволят нам в конечном итоге сформировать образ Беларуси будущего", - отметил Андрей Кунцевич.

Он напомнил, что обращения принимаются в том числе через сайт ВНС vsebel.by: "К слову, на сайт собрания уже поступили сотни сообщений - от местной проблематики до вопросов общегосударственного уровня".

Замглавы АП считает, что Всебелорусское народное собрание должно ответить на сегодняшние запросы общества. "Причем не только (на запросы - прим. БЕЛТА) тех, кто проживает в столице. Мое твердое убеждение, что по-настоящему сильной нашу страну делают только сильные регионы. Поэтому я считаю, что одним из приоритетов новой пятилетки должно стать региональное развитие. Безусловно, уже немало делается в этом направлении, но нужно двигаться дальше, искать какие-то новые точки роста", - сказал он.

Андрей Кунцевич также высказался за дальнейшую дебюрократизацию госаппарата. "Чего греха таить - есть примеры, когда, скажем так, некомпетентность или хамство отдельных чиновников перечеркивает усилия целых органов государственного управления", - констатировал он.

По словам замглавы АП, среди делегатов ВНС - самые разные люди по своей профессиональной принадлежности, возрасту, уровню образования, по взглядам на приоритеты государственной политики. "Полагаю, что именно это многообразие позволит нам нащупать верный вектор развития страны. И, главное, есть ощущение того, что для них Беларусь - это не игра в "Монополию". Они твердо понимают, что страна - это не про котлеты и не про ленточки, страна - это про судьбы людей, судьбы их детей и внуков", - сказал Андрей Кунцевич.-0-