Орловский: белорусская таможня активно развивает цифровые технологии

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня активно развивает цифровые технологии. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске проходит XII Международная научно-практическая конференция "30 лет Таможенной службе Независимой Беларуси: с опытом прошлого к синергии будущего". "Это традиционное мероприятие, где встречаются таможенники, бизнес, другие структуры, и мы обсуждаем, как нам лучше взаимодействовать, находим наилучшие практики", - отметил Владимир Орловский. А на заседании коллегии Таможенного комитета Союзного государства будет обсуждаться практическое применение законодательства двух стран. "Мы стараемся сближать наши позиции, чтобы бизнесу было легче и он понимал правила игры", - добавил председатель ГТК. Также будет обсуждаться информационное взаимодействие, система анализа и управления рисками.

"Электронная таможня - один из основных вопросов как на конференции, так и на заседании с нашими коллегами из России. Сейчас наша работа, конечно, завязана на цифровых технологиях, и мы развиваем их и дальше. Применяемые в Беларуси технологии - автоматический выпуск, удаленное оформление товаров - идут вперед. Много плюсов, но обсудим с бизнесом и те моменты, которые необходимо поправить", - рассказал Владимир Орловский.

На повестке также ряд вопросов, связанных со взаимодействием на стыке таможенного законодательства с другими, в частности, транспортным, ветеринарным, фитосанитарным. "Сегодня присутствуют наши коллеги из Минтранса, Минэкономики, Министерства по налогам и сборам, Минсельхозпрода. Попытаемся обеспечить синергию наших усилий, чтобы облегчить работу бизнеса", - добавил председатель ГТК.

На сегодняшней конференции также рассматриваются вопросы совершенствования таможенного регулирования в ЕАЭС, основных аспектов реализации норм новой редакции закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь". Отдельное внимание будет уделено особенностям проведения посттаможенного контроля в современных условиях, применяемым технологиям в области подтверждения происхождения товаров.-0-

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