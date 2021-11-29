Орловский раскрыл планы беглых лидеров оппозиции по срыву референдума по Конституции

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беглые лидеры оппозиции создавали условия для непризнания Западом итогов референдума по Конституции. Такое мнение высказал начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Вячеслав Орловский во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"Нами установлено, что лидеры сбежавшей за границу оппозиции ставили для себя задачу создать условия для непризнания западными странами итогов референдума по Конституции. Для реализации этой задачи они обсуждали различные варианты: от бойкота до создания провокаций на участках для срыва голосования. По итогу всех своих обсуждений, с учетом рисков для исполнителей, они в данный момент приняли единую стратегию - срыв голосования путем массового вброса недействительных бюллетеней", - отметил он.

Вячеслав Орловский также подчеркнул, что все, кто имеет к этому отношение, будут нести ответственность за свои действия. "Все находящиеся в стране подстрекатели к совершению подобных антигосударственных действий и их активные пособники будут нами изолированы и привлечены к ответственности", - подытожил он.-0-