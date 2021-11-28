28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадки и гололед ожидаются в Беларуси 29 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные. Ночью в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем переменных направлений умеренный, порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 градусов по северо-западу до плюс 5 градусов по юго-востоку, днем прогнозируется от 0 до плюс 6 градусов, в юго-восточных районах - 7-9 градусов выше нуля.-0-

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