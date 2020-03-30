Основная работа по возвращению белорусов из Египта завершена - МИД

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские госорганы продолжают оказывать гражданам разноплановое содействие при возвращении на родину. Подробностями этой работы Министерство иностранных дел поделилось на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Работа ведется в тесном контакте с иностранными партнерами, прежде всего с российской стороной, по перелету из стран дальнего зарубежья. В эту деятельность вовлечены все заинтересованные госорганы Беларуси и национальный авиаперевозчик "Белавиа". Несмотря на постоянно осложняющуюся ситуацию и сужение возможностей, на сегодняшний день помощь в различных форматах оказана уже более 5,1 тыс. граждан нашей страны", - рассказали в МИД.

По информации ведомства, при активной вовлеченности Министерства спорта и туризма, туристических компаний и операторов, "Белавиа" на сегодняшний день успешно завершена основная работа по возвращению белорусов из Египта.

На родину успешно вылетели из Мальдив все заявившиеся граждане Беларуси. 28 марта рейс "Белавиа" доставил в Минск из Барселоны 23 белоруса, а 29 марта было оказано содействие пяти гражданам в возвращении в Беларусь из Румынии, пяти - из Шри-Ланки, 21 - из Индонезии.

"Российской стороной принято решение и подтверждена готовность забирать на свои эвакуационные рейсы граждан Беларуси при наличии возможности. Работа в этом направлении активно ведется. В контакте находятся министерства иностранных дел, в том числе по линии посольств двух стран, а также белорусские и российские загранучреждения в соответствующих странах", - заявили в МИД.

В министерстве напомнили, что по решению российского правительства 30 марта полностью закрывается государственная граница и ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок белорусско-российской границы. Воздушный транзит через аэропорты Домодедово и Шереметьево осуществляется в прежнем режиме, обратили внимание в ведомстве. "Белавиа" продолжает выполнять рейсы в вышеуказанные аэропорты (четыре и два ежедневных рейса соответственно).

Работает согласованный с российской стороной алгоритм наземного трансфера из аэропорта Внуково. За 27-29 марта из Внуково в Домодедово и Шереметьево транспортом посольства Беларуси в сопровождении ГИБДД России доставлены более 70 белорусских граждан, ранее прибывших в Москву из различных стран мира. Прибытие также ожидается сегодня и в последующие дни.

"Наиболее острой остается ситуация по Индии (в том числе Гоа), Шри-Ланке, Вьетнаму и Таиланду", - добавили в МИД.

В ведомстве обратили внимание, что по 16 апреля включительно в ЮАР объявлено чрезвычайное положение, в стране ограничена свобода передвижения граждан. Иностранцам предписано оставаться в отеле на 14-дневном карантине. С 30 марта по 19 апреля чрезвычайное положение введено также в Зимбабве. Оно подразумевает режим полной изоляции.-0-