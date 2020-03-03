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03 марта 2020, 09:00

Осознанное потребление и экологический след: старшеклассники Гомеля решают экологические проблемы

29 февраля в Гомеле состоялся четвертый региональный креатон для старшеклассников. Он является частью социально-образовательного проекта "Першыя", который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Более 130 старшеклассников из Гомеля, Жлобина, Бобруйска, Молодечно, Крево и Минска собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы экологии.

Школьникам демонстрировали видеоролики с выступлениями всемирно известных в сфере экологии спикеров, в том числе экоактивистки Греты Тунберг. Их прокомментировали эксперты - Ирина Ленивко, координатор экологических проектов Гомельской областной ассоциации детей и молодежи, и Анастасия Захаревич, представитель "Зеленого портала". Они же поставили перед участниками креатона вопросы для обсуждения. Затем школьники поделились на команды и коллективно обсудили, какие идеи можно было бы предложить для достижения поставленной цели, после чего презентовали свои задумки перед аудиторией.

Первый вопрос, который обсудили школьники, - что можно сделать для того, чтобы уменьшить последствия изменения климата и минимизировать негативное влияние на природу. Старшеклассники предложили повсеместно внедрить солнечные батареи, расширить использование экологического транспорта - велосипедов, электробусов, открыть пункты сбора пластика и поощрять людей за его правильную утилизацию. Старшеклассники высказались за то, что необходимо как можно больше говорить о важности раздельного сбора мусора, а чтобы люди видели результат своего безответственного отношения к окружающей среде, устраивать экскурсии на свалки и загрязненные территории.

Вторая задача, которую решали участники креатона, - что нужно сделать, чтобы каждый из нас перешел к рациональному потреблению. Подростки предложили разработать масштабную PR-кампанию "Скажи "нет" пластику!" и заменить многоразовые пакеты и посуду экологической альтернативой, а также с детства прививать культуру осознанного потребления. По мнению участников креатона, нужно разработать специальный гаджет, который контролирует расход питьевой воды, и мобильное приложение для размещения актуальной информации об уровне загрязнения белорусских городов.

Все предложенные старшеклассниками идеи рассматривали приглашенные эксперты и представители компании А1. Они обращали внимание на креативность и новизну предложений, оригинальность и нестандартность решения поставленных вопросов, реалистичность замыслов и возможность их воплощения, а также успешность презентации.

Команды, которые предложили самые интересные идеи, получили подарки, а все выступающие - рекомендации от экспертов. В конце мероприятия жюри определило лучшего оратора креатона. Им стала Ангелина Себик из Гомеля.

Тематические креатоны уже прошли в Витебске, Могилеве, Гродно и собрали более сотни старшеклассников каждый. Участники обсуждали проекты в музейном деле, дизайне и архитектуре, инклюзии, современных технологиях. Креатон в Гомеле стал завершающим в обучающем этапе социально-образовательного проекта "Першыя".

"Першыя" - это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей к лучшему. Сейчас идет последняя неделя прием заявок от желающих участвовать. До 8 марта ученики 9-11-х классов со всех регионов Беларуси еще могут предложить свою идею. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте конкурса www.generation.A1.by.

В финале проекта будут отобраны десять старшеклассников. Каждый из них получит приз - iPhone Xs, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.

Больше подробной информации - на сайте проекта "Першыя" www.generation.A1.by.

Информационный партнер проекта - Белорусское телеграфное агентство.

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