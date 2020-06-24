Останки погибшего в Беларуси красноармейца из Грузии захоронят на родине

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные поисковики установили личность погибшего красноармейца. Его останки найдут покой на родине, в Грузии, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Останки красноармейца обнаружили специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона во время полевых поисковых работ на территории Минского района. Сохранился медальон защитника - специалисты сумели установить его личность: Парамонов Иван Константинович родился в 1920 году в Тбилиси. Призван 10.10.40 РВК имени 26 Бакинских комиссаров города Тбилиси.

Траурная церемония передачи останков представителям посольства Грузии в Беларуси прошла в военном комиссариате Минского района. Консул посольства Давит Куртанидзе поблагодарил специалистов поискового батальона, глубокую признательность он также выразил в адрес Минского райисполкома и районного военкомата, оказавших содействие в передаче останков.-0-