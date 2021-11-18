Остатки шалашей и догорающие костры: оба лагеря беженцев у границы опустели

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На 11-й день беженцы покинули оба стихийных лагеря у самой линии польской границы, передает корреспондент БЕЛТА.

После обострения ситуации с беженцами на границе 16 ноября, когда против безоружных людей польская сторона использовала водометы, людям предложили перейти в пункт временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с "Брузгами". В первую ночь там оказались около 1 тыс. человек. Несколько сотен продолжали ожидать открытия гуманитарного коридора в стихийном лагере у самого пункта пропуска, а также в лагере, который возник в первый день появления беженцев на границе.

Холодные ночи, отсутствие нормальных условий - все это сказывалось на состоянии людей, продолжавших оставаться на границе. Постепенно они перемещались в ТЛЦ. Сегодня оба лагеря покинули последние их обитатели. В лагерях остались лишь шалаши, остатки палаток, брошенная одежда и догорающие костры.

В транспортно-логистическом центре беженцам обеспечены безопасные условия. Они ночуют в тепле, людям выдали постельные принадлежности, сменную одежду. Также обеспечено горячее питание, снабжение чистой водой, медобслуживание. Сегодня доставили сюда и автолавку.-0-