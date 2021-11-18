За час выручка превысила среднедневную. В пункте размещения беженцев в ТЛЦ открылась автолавка

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги" продолжают развивать инфраструктуру, передает корреспондент БЕЛТА.

Сюда подходит все больше людей из лагеря на границе. Для них обеспечено горячее питание, подвозится питьевая вода, выдаются теплые вещи, спальные принадлежности.

Ближе к полудню к ТЛЦ приехала автолавка. К магазину на колесах выстроилась очередь.

Ажиотаж не спадает, поток людей не становится меньше. Буквально за час выручка автомагазина превысила среднедневную при обычной работе в сельских населенных пунктах.

Вскоре прибудет и мобильный пункт обмена валют. У многих беженцев нет при себе белорусских денег.

Начинает работу и пункт вакцинации от коронавируса.-0-