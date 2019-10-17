Острые темы, актуальные тенденции - заседание Клуба главных редакторов и экспертов проходит в Гомеле

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. III Заседание Клуба главных редакторов и экспертов Беларуси и России, приуроченное к 110-летию известного советского дипломата и государственного деятеля Андрея Громыко, проходит в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие собрало более 20 маститых журналистов, экспертов и дипломатов. Участников поприветствовал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. В числе почетных гостей клуба - доктор политических наук член-корреспондент РАН, директор Института стран Европы РАН Алексей Громыко и ректор Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Сергей Хахомов. В торжественной обстановке они подписали соглашение о сотрудничестве между ГГУ имени Ф.Скорины и Ассоциацией внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко.

"Этот документ будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений в сфере науки, образования и экспертной деятельности", - подчеркнул ректор гомельского вуза.

Мероприятие предусматривает двухдневную программу. С утра 18 октября гости и участники клуба посетят место, где родился будущий дипломат, - деревню Старые Громыки Ветковского района, ознакомятся с экспозициями Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций, Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Ведущие белорусские и российские журналисты проведут мастер-класс для региональной прессы.

Клуб главных редакторов и экспертов Беларуси и России создан в ноябре 2018 года. Соучредитель профессионального объединения - Белорусский союз журналистов. По договоренности его участников он носит открытый характер. На заседания приглашают ведущих политиков и экспертов двух стран. Первое заседание прошло в государственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще, второе - в России.-0-