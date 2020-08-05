От давления до реальных угроз: наблюдатель рассказала об инциденте на одном из участков

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе зафиксировали факт психологического давления и угроз по отношению к наблюдателю во время досрочного голосования, которое проходит с 4 по 8 августа включительно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила наблюдатель на участке №20 в городском поселке Смиловичи Лариса Ефименко.

Лариса Ефименко аккредитовалась наблюдателем на своем участке одной из первых. "Я понимала, что среди тех наблюдателей, которые аккредитовались позже, будут недовольные. Но то, что некоторые из них станут переходить от психологического давления к реальным угрозам, стало неожиданностью", - рассказала она.

Речь идет об инциденте, произошедшем сегодня утром. Ярославу Недосекину, который аккредитовался на участке №20 одним из последних, участковая комиссия не позволила остаться в помещении для голосования, поскольку необходимое количество наблюдателей на участке уже присутствовало.

"Ему позволили присутствовать при открытии участка, сделать фото печати на урне и совершенно законно попросили удалиться. Но он остался. Более того, он начал скандалить, обвинять меня и других наблюдателей в ангажированности, угрожать, при этом все записывал на телефон. Когда я сделала ему замечание по поводу съемки, он попытался сделать это тайно, спрятав свой телефон в вазон с цветами. Я, безусловно, не оставлю эти угрозы безнаказанными и направлю соответствующее заявление в компетентные органы", - заявила Лариса Ефименко.

Избирательные участки в дни досрочного голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В Беларуси их 231. Всего образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.-0-