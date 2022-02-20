От открытия участков до окончания подсчета голосов. Наблюдатели о готовности к референдуму

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк в эфире телеканала СТВ рассказал о готовности к референдуму, сообщает БЕЛТА.

"Миссия приступила к работе уже с 1 февраля. Практически завершен этап формирования нашей миссии, и на сегодня аккредитовано 115 членов. Предполагаем, что еще будут аккредитованы около 30 человек. В настоящее время работают долгосрочные наблюдатели, во всех областях и в Минске будут наши представители. Мы будем осуществлять наблюдение от начала голосования, то есть от открытия участков для голосования, и до окончания подсчета голосов", - рассказал Евгений Козяк.

Наблюдатели уже отправились в регионы, активно посещают комиссии, участки. По словам заместителя руководителя, в части организации каких-либо нареканий нет. "Может быть, какие-то технические моменты, связанные с установкой какого-то оборудования. Допустим, иногда обращаем внимание, чтобы четко соблюдалось требование о том, что ящик для голосования должен находиться в поле зрения наблюдателей, членов комиссии, чтобы он действительно там и был, не в стороне. Но мы понимаем, что еще идет подготовка. И это все еще будет оборудование расставлено, для этого есть еще время", - отметил он.

Избирательная кампания будет проходить в сложных эпидемиологических условиях. "Мы также обращаем на этот момент пристальное внимание. Уже есть опыт: кампания по выборам Президента в 2020 году тоже проходила в условиях пандемии. И тогда основные наработки, алгоритмы работы в этих условиях уже были выработаны. Сейчас они просто уточняются. В целом те меры, которые использовались в той кампании, точно так же активно применяются и в этой: использование специальных защитных масок, дезинфицирующих средств, обработка поверхностей, влажная уборка", - обратил внимание Евгений Козяк.

Защитить голос каждого белоруса, уверен эксперт, основная задача членов участковых комиссий, а также международных и национальных наблюдателей. По его словам, технические средства, к примеру, камеры видеонаблюдения, используются отнюдь не повсеместно. "Если есть возможность использования этих средств, да, это хорошо, но это не панацея. Главное - именно люди, которые работают на избирательных участках и присутствуют в день проведения референдума или выборов, работают с участниками избирательной кампании, с избирателями или участниками референдума, определяют итог этого голосования, считают голоса. Это тоже происходит в присутствии наблюдателей", - заключил заместитель руководителя.-0-