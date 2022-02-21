От работ Шагала до улицы Республика Беларусь. Где можно найти частичку Беларуси в разных странах мира

Министерство иностранных дел Беларуси запустило в социальных сетях акцию к отмечаемому 21 февраля Международному дню родного языка. Белорусские дипмиссии за рубежом и обычные граждане под хештегом #паБЕЛАРУСКУ рассказывают и показывают, что уголки родной страны можно встретить во всех государствах.

"Утверждают, что Беларусь - это страна площадью чуть более 207 тыс. кв.км и протяженностью 560 км с севера на юг и 650 км с запада на восток. Но это географический миф, который МИД Беларуси готов решительно развенчать", - заявили в министерстве.

Где же можно найти частичку Беларуси в разных странах мира? Вот лишь некоторые примеры.

Грузия

В грузинском городе Цхалтубо есть свой бальнеологической курорт. Здесь, можно сказать, зарождались культурные связи между Беларусью и Грузией. Ведь Цхалтубо стал местом вдохновения белорусского поэта Янки Купалы.

Китай

Прикоснуться к белорусской поэзии можно и в Китае. В 2018 году в Тяньцзиньском университете иностранных языков был установлен бюст Якуба Коласа, который стал первым памятником белоруса в Китае. Сегодня Тяньцзиньский университет входит в тройку китайских вузов, где студенты изучают белорусский язык.

А на площади в кампусе Сычуаньского университета иностранных языков можно найти цитату белорусского классика: "Добра быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш".

В январе 2020 года в Пекинском университете иностранных языков открыли памятник Янке Купале. На базе учреждения работает Центр изучения Беларуси, всего в Китае 14 таких центров.

Еще один памятник Янке Купале есть в Сианьском университете иностранных языков. Его выполнил белорусский скульптор Виктор Копач. Еще одну работу мастера можно встретить в Пекинском международном парке, называется скульптура "Любоўны запал". Всего на территории парка выставлено более 200 скульптур из 40 стран.

Молдова

В Кишиневе установлен бюст известного белорусского ученого и культурного деятеля Франциска Скорины. Его можно найти в сквере напротив здания посольства Беларуси.

Финляндия

Янка Купала в июне 1910 года вместе с другими известными деятелями совершил путешествие в Финляндию по маршруту Санкт-Петербург - Териоки - Выборг - Иматра. Вдохновленный видом величественного водопада на реке Вуокса, он написал стихотворение "Над Іматрай".

В 2018 году в финском городе Иматра открыли мемориальный знак поэту.

Франция

Беларусь стала местом рождения известных художников, которые стали представителями так называемой Парижской школы живописи. Среди них уроженец Витебска Марк Шагал.

Оригинальные работы Шагала украшают мировые театры, в том числе главный театр французской столицы и одну из величайших оперных сцен мира. Это Гранд-Опера, или Опера Гарнье.

Туркменистан

В торговом центре "Чандыбиль" в Ашхабаде уже более 10 лет работает Белорусско-туркменский торговый дом. Благодаря ему жители Туркменистана знают и ценят качество и вкус белорусских продуктов.

Польша

В честь 125-летия со дня рождения Янки Купалы в Гданьске в 2007 году установили памятники классику белорусской литературы. На памятнике, который представляет собой розово-серый валун, приводится цитата из стихотворения поэта: "Мне сняцца сны аб Беларусі".

Израиль

Еще один памятник белорусскому классику установлен в Израиле. В 2015 году он украсил одну из площадей города Ашдод, которая уже 10 лет носит имя народного поэта Беларуси.

Швейцария

В швейцарском городе Золотурн провел последние годы жизни известный уроженец Беларуси Тадеуш Костюшко - один из организаторов восстания 1794 года в Речи Посполитой, участник Войны за независимость США, почетный гражданин Франции. Память о деятельности Костюшко и его роли в истории сохраняется во многих странах.

В 1936 году в Золотурне открыли дом-музей Тадеуша Костюшко и мемориальную доску.

Япония

В Японском городе Хакодате установлен памятник сыну белорусской земли выдающемуся дипломату, языковеду и первому консулу Российской Империи в Японии Иосифу Гошкевичу. В XIX веке он основал первый в Японии православный храм, а также один из первых исследовал японский язык. Вместе с супругой он способствовал распространению в Японии славянской культуры, традиций и обычаев.

Узбекистан

Белорусский поэт Якуб Колас много своих произведений написал в Узбекистане. Он жил в этой стране в 1941-1943 годах, находясь вместе с семьей в эвакуации. В Ташкенте установлен бюст народному поэту и писателю Беларуси. Имя классика белорусской литературы также носит одна из центральных улиц узбекской столицы.

Аргентина

В аргентинском городе Бериссо есть даже улица Республика Беларусь. Бериссо - часть агломерации большого Буэнос-Айреса, симпатичный пригород на берегу залива. Его улицы до сих пор называют в честь стран и городов.

Индия

Всем минчанам известна площадь Бангалор. А вот в этом индийском городе есть площадь Минск. Эти два города, которые находятся на расстоянии около 6,3 тыс.км друг от друга, связывают побратимские связи.

Турция

В самом центре турецкой столицы - Цитадели Анкары - расположился "Беларускi куток". Это место, где каждый желающий может познакомиться с произведениями изобразительного искусства белорусских мастеров.

Венгрия

А вы знали, что посольство Беларуси в Венгрии находится в 100 м от… Минска? Точнее, от площади Минска.

Австрия

Шедевры белорусских художников можно найти и в Вене. В постоянной экспозиции всемирно известной художественной галереи Альбертина выставлены работы представителей витебской школы Марка Шагала, Казимира Малевича, Николая Суетина.

Индонезия

В Индонезии нет памятников великим белорусским деятелям. Но тут можно встретить огромные белорусские самосвалы - БЕЛАЗы.-0-

Фото МИД Беларуси