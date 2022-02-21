От работ Шагала до улицы Республика Беларусь. Где можно найти частичку Беларуси в разных странах мира

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 21 февраля 2022
Минск +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:13 Производство промышленной продукции в Витебской области в январе выросло на 7,5% Регионы
16:09 Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнили статусом о вакцинации в Беларуси Общество
16:00 Российский эксперт: заявления политиков Запада являются военными преступлениями в инфосфере Общество
16:00 Утром на МКАД столкнулись восемь автомобилей Происшествия
15:54 В Минске легковушка сбила пешехода. В нее при оформлении ДТП врезалась маршрутка Происшествия
15:54 Более 1,06 млн жителей Гомельской области включены в списки для голосования на референдуме Регионы
15:53 Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу В мире
15:46 Захарова предложила США рассказать на "саммите демократий" об убийстве жителей в Сирии В мире
15:35 Хренин и Грызлов подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию Общество
15:33 Гаспарян: Запад введет санкции, даже если вместо учений Беларусь и Россия проведут симпозиум мультипликаторов Общество
15:30 За кражи цветного металла на Br64 тыс. в Минске задержали четверых парней Происшествия
15:29 Гаспарян: проверка сил реагирования СГ продлена, потому что Беларусь и РФ возглавляют настоящие политики Общество
15:22 В Минтруда рассказали об особенностях расторжения контракта в связи с выходом на пенсию Общество
15:21 В Брестской области планируют в этом году отремонтировать 135 домов Регионы
15:08 Минская область в 2021 году экспортировала товаров почти на $9,7 млрд Регионы
15:08 Двоих 19-летних жителей Минской области будут судить за незаконный оборот наркотиков Происшествия
15:05 Кривошеев: после референдума роль беглой оппозиции на Западе будет стремиться к нулю Общество
14:47 МИД Украины заявил о развертывании в стране военной консультативной миссии ЕС В мире
14:43 В Могилевской области выявили завышения цен на товары, по некоторым позициям - в 7 раз Регионы
14:35 От работ Шагала до улицы Республика Беларусь. Где можно найти частичку Беларуси в разных странах мира Общество
14:33 Будущее Беларуси зависит только от нас самих: БРСМ принял обращение к молодежи Общество
14:32 Российский эксперт: на Западе замалчивают референдум в Беларуси, так как он разбивает их тезис об автократии Общество
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 4365 пациентов с COVID-19, выписаны 544 Общество
14:21 Кочанова встретилась с кадровым резервом Брестской области Регионы
14:18 Военком о референдуме: вооруженные силы никогда не стояли в стороне от политической жизни страны Регионы
14:12 Шильды с историческими названиями улиц прикрепят к зданиям в центре Бреста Регионы
14:10 Мнение: досрочное голосование дает возможность гражданам комфортно сделать выбор Общество
14:10 ФСБ: снаряд с территории Украины разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области В мире
13:59 Политолог: Запад пытается превратить Украину в анти-Россию методом пропаганды и террора Политика
13:58 Совет ЕС: Украина теряет доступ к международным рынкам капитала В мире
Все новости
Все новости
Общество
21 февраля 2022, 14:35

От работ Шагала до улицы Республика Беларусь. Где можно найти частичку Беларуси в разных странах мира

Швейцария Т.Костюшко. Фото МИД Беларуси
Швейцария Т.Костюшко. Фото МИД Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси запустило в социальных сетях акцию к отмечаемому 21 февраля Международному дню родного языка. Белорусские дипмиссии за рубежом и обычные граждане под хештегом #паБЕЛАРУСКУ рассказывают и показывают, что уголки родной страны можно встретить во всех государствах.

"Утверждают, что Беларусь - это страна площадью чуть более 207 тыс. кв.км и протяженностью 560 км с севера на юг и 650 км с запада на восток. Но это географический миф, который МИД Беларуси готов решительно развенчать", - заявили в министерстве.

Где же можно найти частичку Беларуси в разных странах мира? Вот лишь некоторые примеры.

Грузия

В грузинском городе Цхалтубо есть свой бальнеологической курорт. Здесь, можно сказать, зарождались культурные связи между Беларусью и Грузией. Ведь Цхалтубо стал местом вдохновения белорусского поэта Янки Купалы.

Китай

Прикоснуться к белорусской поэзии можно и в Китае. В 2018 году в Тяньцзиньском университете иностранных языков был установлен бюст Якуба Коласа, который стал первым памятником белоруса в Китае. Сегодня Тяньцзиньский университет входит в тройку китайских вузов, где студенты изучают белорусский язык.

А на площади в кампусе Сычуаньского университета иностранных языков можно найти цитату белорусского классика: "Добра быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш".

В январе 2020 года в Пекинском университете иностранных языков открыли памятник Янке Купале. На базе учреждения работает Центр изучения Беларуси, всего в Китае 14 таких центров.

Еще один памятник Янке Купале есть в Сианьском университете иностранных языков. Его выполнил белорусский скульптор Виктор Копач. Еще одну работу мастера можно встретить в Пекинском международном парке, называется скульптура "Любоўны запал". Всего на территории парка выставлено более 200 скульптур из 40 стран.

Молдова

В Кишиневе установлен бюст известного белорусского ученого и культурного деятеля Франциска Скорины. Его можно найти в сквере напротив здания посольства Беларуси.

Финляндия

Янка Купала в июне 1910 года вместе с другими известными деятелями совершил путешествие в Финляндию по маршруту Санкт-Петербург - Териоки - Выборг - Иматра. Вдохновленный видом величественного водопада на реке Вуокса, он написал стихотворение "Над Іматрай".

В 2018 году в финском городе Иматра открыли мемориальный знак поэту.

Франция

Беларусь стала местом рождения известных художников, которые стали представителями так называемой Парижской школы живописи. Среди них уроженец Витебска Марк Шагал.

Оригинальные работы Шагала украшают мировые театры, в том числе главный театр французской столицы и одну из величайших оперных сцен мира. Это Гранд-Опера, или Опера Гарнье.

Туркменистан

В торговом центре "Чандыбиль" в Ашхабаде уже более 10 лет работает Белорусско-туркменский торговый дом. Благодаря ему жители Туркменистана знают и ценят качество и вкус белорусских продуктов.

Польша

В честь 125-летия со дня рождения Янки Купалы в Гданьске в 2007 году установили памятники классику белорусской литературы. На памятнике, который представляет собой розово-серый валун, приводится цитата из стихотворения поэта: "Мне сняцца сны аб Беларусі".

Израиль

Еще один памятник белорусскому классику установлен в Израиле. В 2015 году он украсил одну из площадей города Ашдод, которая уже 10 лет носит имя народного поэта Беларуси.

Швейцария

В швейцарском городе Золотурн провел последние годы жизни известный уроженец Беларуси Тадеуш Костюшко - один из организаторов восстания 1794 года в Речи Посполитой, участник Войны за независимость США, почетный гражданин Франции. Память о деятельности Костюшко и его роли в истории сохраняется во многих странах.

В 1936 году в Золотурне открыли дом-музей Тадеуша Костюшко и мемориальную доску.

Япония

В Японском городе Хакодате установлен памятник сыну белорусской земли выдающемуся дипломату, языковеду и первому консулу Российской Империи в Японии Иосифу Гошкевичу. В XIX веке он основал первый в Японии православный храм, а также один из первых исследовал японский язык. Вместе с супругой он способствовал распространению в Японии славянской культуры, традиций и обычаев.

Узбекистан

Белорусский поэт Якуб Колас много своих произведений написал в Узбекистане. Он жил в этой стране в 1941-1943 годах, находясь вместе с семьей в эвакуации. В Ташкенте установлен бюст народному поэту и писателю Беларуси. Имя классика белорусской литературы также носит одна из центральных улиц узбекской столицы.

Аргентина

В аргентинском городе Бериссо есть даже улица Республика Беларусь. Бериссо - часть агломерации большого Буэнос-Айреса, симпатичный пригород на берегу залива. Его улицы до сих пор называют в честь стран и городов.

Индия

Всем минчанам известна площадь Бангалор. А вот в этом индийском городе есть площадь Минск. Эти два города, которые находятся на расстоянии около 6,3 тыс.км друг от друга, связывают побратимские связи.

Турция

В самом центре турецкой столицы - Цитадели Анкары - расположился "Беларускi куток". Это место, где каждый желающий может познакомиться с произведениями изобразительного искусства белорусских мастеров.

Венгрия

А вы знали, что посольство Беларуси в Венгрии находится в 100 м от… Минска? Точнее, от площади Минска.

Австрия

Шедевры белорусских художников можно найти и в Вене. В постоянной экспозиции всемирно известной художественной галереи Альбертина выставлены работы представителей витебской школы Марка Шагала, Казимира Малевича, Николая Суетина.

Индонезия

В Индонезии нет памятников великим белорусским деятелям. Но тут можно встретить огромные белорусские самосвалы - БЕЛАЗы.-0-

Фото МИД Беларуси

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МИД
Новости рубрики Общество
Фото из архива Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнили статусом о вакцинации в Беларуси
Фото из архива Российский эксперт: заявления политиков Запада являются военными преступлениями в инфосфере
Фото "Ваяр" Хренин и Грызлов подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию
Фото РИА Новости Гаспарян: Запад введет санкции, даже если вместо учений Беларусь и Россия проведут симпозиум мультипликаторов
Гаспарян: проверка сил реагирования СГ продлена, потому что Беларусь и РФ возглавляют настоящие политики
Фото из архива В Минтруда рассказали об особенностях расторжения контракта в связи с выходом на пенсию
Главное
Лукашенко: в Беларуси не допустят попыток переписать историю и забрать Победу советского народа
Кочанова встретилась с кадровым резервом Брестской области
Генштаб: Беларусь придерживается курса на равноправное взаимовыгодное военное сотрудничество
Что такое гибридный иммунитет против COVID-19 и почему он наиболее надежный
Топ-новости
Лукашенко о Генпрокуратуре: вижу не просто исполнителей, а людей, которые генерируют великие идеи
"Мы опять оказались в эпицентре этих событий". Лукашенко о психозе разжигания войны в Европе
Хренин и Грызлов подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию
Генштаб: подразделения ВС России вернутся в пункты дислокации, когда в этом появится объективная необходимость
Главред журнала "Роднае слова": важная роль в популяризации белорусского языка принадлежит учителю
В Минтруда рассказали об особенностях расторжения контракта в связи с выходом на пенсию
Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнили статусом о вакцинации в Беларуси
Гаспарян: проверка сил реагирования СГ продлена, потому что Беларусь и РФ возглавляют настоящие политики
ДОСЬЕ: Михаил Финберг: к 75-летию со дня рождения
От работ Шагала до улицы Республика Беларусь. Где можно найти частичку Беларуси в разных странах мира
Будущее Беларуси зависит только от нас самих: БРСМ принял обращение к молодежи
За сутки в Беларуси зарегистрированы 4365 пациентов с COVID-19, выписаны 544
ГПК: погранпереходы Латвии возобновили штатный режим работы
Воспитание достоинства, или РЕПОРТАЖ о том, как в мальчишках развивают лучшие качества
"Развенчивая мифы". МИД запустил акцию к Международному дню родного языка
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.