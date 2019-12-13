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13 декабря 2019, 15:26

"Откровенные ответы на волнующие всех вопросы" - студенты-медики из Гродно о встрече с Президентом

Студентка 6-го курса педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета Анна Скакун
Студентка 6-го курса педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета Анна Скакун

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время встречи главы государства прозвучали ответы на вопросы, важные не только для медиков, но и для жителей всей страны в целом. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказали студенты и преподаватели Гродненского государственного медицинского университета.

Посредством телемоста участие во встрече с Президентом приняли около 700 студентов и преподавателей гродненского вуза.

Во время телемоста
Во время телемоста

"Встреча получилась по-домашнему теплой. Глава государства к каждому, кто задавал вопрос, обращался по имени, что было очень приятно. Впрочем, куда важнее были именно ответы на поднятые вопросы. Были затронуты темы, актуальные для каждого медика - от студента до практикующего специалиста. Это и вопросы заработной платы, и обеспечения жильем, и развития медицины в целом", - поделилась впечатлениями студентка 4-го курса лечебного факультета Анастасия Хлюпина. Она, к слову, и сама задала вопрос главе государства. Девушка поинтересовалась, какие качества стоит в себе развивать студентам уже сейчас, чтобы стать хорошими специалистами. "Президент ответил, что важны и профессионализм, и терпение. Ведь без терпения сложно добиться своих целей", - отметила девушка.

Проректор по учебно-воспитательной работе Гродненского государственного медицинского университета Игорь Богданович общается со студентами после видеоконференции.
Проректор по учебно-воспитательной работе Гродненского государственного медицинского университета Игорь Богданович общается со студентами после видеоконференции.

Студентка 6-го курса педиатрического факультета Анна Скакун считает, что встреча еще раз показала, насколько большое внимание уделяется развитию медицинской сферы. "Актуальна эта тема и для меня. Впереди распределение и начало работы. Итоги встречи станут определенной мотивацией. Озвучены не только житейские и важные для нас темы зарплаты и жилья, но и перспективы развития медицины, оснащения современным оборудованием, повышения квалификации специалистов", - отметила студентка. Она подчеркнула, что по уровню развития медицины можно судить о развитии страны в целом. "И здесь нам есть чем гордиться. Была на практике в зарубежной клинике, поэтому могу сравнивать", - добавила Анна Скакун.

Важность того, что повышенное внимание уделяется подготовке специалистов, подчеркнул студент 6-го курса педиатрического факультета Илья Колчанов. Глава государства во время встречи отметил, что для подготовки грамотного врача необходимо комбинировать классические преподавательские методики и передовые технологии обучения. "Одно из решений - создание университетских клиник. Когда теоретические кафедры не оторваны от практической медицины, а завкафедры одновременно трудится и заведующим отделением - это очень важно для передачи передового опыта в работе, идеальное сочетание практики и теории", - отметил будущий врач.

Студент 6-го курса педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета Илья Колчанов
Студент 6-го курса педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета Илья Колчанов

В Гродно сейчас реализуется подобный проект - областная клиническая больница стала первой университетской клиникой. "Мы получили четкий и ясный ответ: это не просто пилотный проект и эксперимент. Именно клиники - одна или несколько - должны быть структурой университета", - отметил ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий. Он подчеркнул, что в такой клинике два главных человека - это пациент и студент.

Ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий
Ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий

"У нас сейчас в этом направлении уже немало сделано. У нас хорошее взаимодействие с руководством больницы, расширяется совместная деятельность как в части лечебной работы, так и в плане привлечения сотрудников больницы для преподавания. Одновременно намечены большие планы по привлечению специалистов клиники к диссертационной работе. Также есть намерения по организации для сотрудников кафедр и больницы зарубежных стажировок для изучения и внедрения у нас новейших технологий", - рассказал ректор.

Он подчеркнул важность того, что планируется и далее совершенствовать базу медицинских вузов. В Гродно, к слову, на следующей неделе будет введено в эксплуатацию новое общежитие для студентов-медиков. "Также в ближайшие 2-3 года планируется построить для нашего университета лабораторный комплекс. Сейчас решаются вопросы о финансировании проекта, определены и несколько возможных площадок для его возведения", - отметил Виктор Снежицкий. Также в университете прописку сменит симуляционный центр. Сейчас он располагается на арендных площадях. Однако планируется капитальный ремонт одного из корпусов вуза по улице Свердлова и переезд центра туда. На ремонт и приобретение современного симуляционного оборудования будет направлено около 5 млн евро.-0-

Фото Леонида Щеглова

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