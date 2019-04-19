Открылось совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, на котором с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обратится Президент Беларуси Александр Лукашенко, началось в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства ведут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также Первый национальный канал Белорусского радио. Телевизионную версию Послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.

На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации. В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал будет особенно широко представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.-0-