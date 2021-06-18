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18 июня 2021, 14:41

Открытое письмо трудящихся с осуждением санкций передано в представительство ЕС

Заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам Андрей Семенюга
Заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам Андрей Семенюга

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытое письмо трудящихся нашей страны с осуждением санкций в представительство Европейского союза в Беларуси передали работники ОАО "Агат - электромеханический завод", передает корреспондент БЕЛТА.

Документ адресован председателю Европейского парламента Давиду-Марии Сасолли, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

"Мы, подписавшие это письмо, не занимаемся политикой, а мирно и честно трудимся на разных предприятиях Беларуси - строим машины, варим металл, перерабатываем нефть. Делаем это и многое другое, чтобы обеспечить своим семьям достойную счастливую жизнь не где-то на чужбине, а на родной земле, где родились и выросли, которую наши деды и отцы отстояли в битве с фашизмом во время Второй мировой войны и принесли вам, европейцам, мир и свободу, - отмечается в письме. - Мы стремимся жить в согласии внутри своего государства, в мире с другими странами и всеми народами. Свободно путешествовать через границы не в поисках нового дома или пособия беженца, а для туризма. Поэтому мы с недоумением и даже с возмущением следим за известиями о том, что Европейский союз собирается ввести против Беларуси экономические санкции, которые в первую очередь ударят по нам - рабочим, инженерам, служащим и нашим семьям".

Авторы обращения считают, что европейские политики делают это, опираясь на призывы всего лишь десятков бежавших из Беларуси, которые как самозванцы говорят от имени всего белорусского народа, льют грязь на свою страну под ваши восторженные аплодисменты.

"А наш голос вам неинтересен? В этом ваша демократия? Допускаем, что они могут быть обижены на белорусское государство. Но даже это не оправдывает то, что они призывают затянуть экономическую удавку на шее белорусского народа, а вы этому рукоплещете. Только так, и никак иначе, мы будем расценивать введение санкций, поименно зная, кто именно был причастен к этому акту агрессии. Будем объяснять это нашим детям и внукам. Поэтому надеемся, что вы, высокие представители Объединенной Европы, много рассуждающие о демократических ценностях, услышите наконец и голос настоящей Беларуси. Голос тех, чьи демократические права на труд и свободный выбор работы вы собираетесь разрушить, чтобы попытаться поставить на колени нашу страну и за нас решать, как нам жить, - говорится в открытом письме трудящихся. - Если вы, европейцы, такие поборники демократии и соблюдения прав и свобод - пригласите к себе в Брюссель любого подписавшегося под этими словами - мы, ничего не скрывая, с любой трибуны расскажем о ситуации в своей стране. Или вам невыгодно нас слушать? А еще лучше, сами приезжайте в Минск или любой другой город Беларуси, чтобы собственными глазами увидеть настоящую жизнь белорусского народа. Не бойтесь, здесь красиво, спокойно и безопасно. Примем как родных. Здесь не та страна, о которой вам рассказывает кучка шарлатанов. В своем доме мы привыкли сами решать все вопросы, если видим, что они действительно существуют, а не выдуманы теми, кто хочет навязать нам свои взгляды или условия. Ждем ответа". -0-

Фото Рамиль Насибулин

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