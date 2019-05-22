22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту проходит в Бобруйске. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
В чемпионате, которой продлится по 25 мая на базе 83-го инженерного аэродромного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, участвуют 16 мужских и 6 женских команд, которые представляют Вооруженные Силы и аэроклубы ДОСААФ Беларуси, а также одна мужская и одна женская команды от ВС России.
Программа включает упражнения по классическому парашютизму (прыжки с парашютом на точность приземления и индивидуальные акробатические прыжки).
Мероприятие позволяет участникам показать свои навыки и умения, обменяться опытом.-0-
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