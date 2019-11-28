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28 ноября 2019, 08:23

Открытый фестиваль КВН в Солигорске соберет 24 команды

Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый областной фестиваль команд КВН "Кубок губернатора Минской области" пройдет 29 ноября в Дворце культуры Солигорска, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

За кубок будут бороться 24 команды веселых и находчивых со всех уголков Беларуси.

Творческий поединок стартует в 17.00. Тема игры - "Молодости каждое мгновение". Участникам предстоит показать свои таланты в конкурсе "Фристайл", а также "отстреляться" в конкурсе "Биатлон".

Определяющими критериями при отборе победителя станет раскрытие темы фестиваля, юмор, находки и креативные решения, артистизм и художественное оформление выступления. Оценивать выступления будет главный редактор премьер-лиги КВН Минска и пиар-менеджер телевизионной международной лиги международного союза КВН Алексей Светлов.

Организаторы фестиваля КВН - Минский облисполком, Солигорский райисполком и Минский областной комитет ОО "БРСМ".-0-

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