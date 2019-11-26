Отмена перевода, ошибочный кредит и лжепокупки - Нацбанк рассказал о схемах мошенничеств с карточками

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонные мошенники пытаются узнать конфиденциальную информацию, представляясь банковскими работниками, которые якобы пытаются отменить несанкционированный перевод денег или ошибочно оформленный кредит. В интернете злоумышленники взламывают страницы соцсетей и выступают лжепокупателями, рассказал журналистам начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы управления защиты информации Национального банка Беларуси Сергей Майсейшин, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества - вишинга. Мошенники звонят клиентам белорусских банков, представляются сотрудниками службы безопасности либо просто сотрудниками банка, под тем или иным предлогом просят предоставить данные о банковской платежной карточке, паспортные данные, коды, приходящие на телефонный номер, логины и пароли от системы дистанционного банковского обслуживания.

Злоумышленники также могут использовать программы-анонимайзеры. В таком случае при входящем звонке клиент банка будет видеть на своем телефоне номер банка, размещенный на официальном сайте. Вместе с тем мошенники могут подменить не телефонный номер целиком, а одну цифру в нем. Таким образом, клиенту сложнее визуально идентифицировать оригинальность номера банка. Для большей правдоподобности злоумышленники используют в качестве фона звонка шум работающего колл-центра банка.

По словам Сергея Майсейшина, один из основных сценариев обмана выглядит следующим образом: при звонке злоумышленник представляется работником банка, сообщает, что в отношении счета клиента производятся мошеннические действия. По легенде, чтобы предотвратить несанкционированный перевод либо снятие денег в банкомате, клиенту нужно предоставить информацию о банковской платежной карточке либо другие данные.

Еще один сценарий - злоумышленник звонит держателю карточки и говорит о том, что на его имя якобы оформлен кредит. Для его отмены также нужна уточняющая информация.

В Нацбанке обращают внимание, что при звонке клиенту банк всегда знает всю необходимую информацию. "Сообщать кому-либо данные о банковской карточке, паспортные данные, коды категорически запрещено, - подчеркнул Сергей Майсейшин. - Как только собеседники начинают узнавать подобную информацию, рекомендуем завершить звонок и перезвонить на номер банка, указанный на его официальном сайте".

Кроме того, в Нацбанке акцентируют внимание, что мошенники выманивают деньги через взломанные страницы в соцсетях - якобы от имени друга приходит сообщение с просьбой дать данные банковской карточки для перевода денег. Злоумышленники также могут притворяться покупателями: под маской заинтересованности они обращаются к продавцу и говорят о намерении купить его товар в интернете. "Продавцу предоставляют ссылку, перейдя по которой клиент вводит свои реквизиты и тем самым передает их злоумышленнику. В дальнейшем мошенник использует их для денежных переводов", - пояснил представитель Нацбанка.

Зафиксировано немало случаев, когда злоумышленники просят мобильный телефон под предлогом звонка, а затем устанавливают на него программное обеспечение для несанкционированных денежных переводов.

Число пострадавших от вишинга пока не озвучиваются, но предполагается, что их сотни. Волна звонков телефонных мошенников продолжается. Нацбанк рекомендует проявить бдительность, никому не передавать конфиденциальную информациию.-0-

Количество хищений с банковских карт белорусов выросло в январе-ноябре более чем в два раза - СК Чаще других потерпевшими по таким уголовным делам становятся молодые люди 20-29 лет, которые проводят значительную часть своей жизни онлайн. Среди пострадавших от кибермошенников их 33,1%.