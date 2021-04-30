Отношения Беларуси с Евросоюзом и так называемым коллективным Западом находятся в кризисной ситуации - Макей

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси с Европейским союзом и так называемым коллективным Западом находятся в кризисной ситуации. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"С сожалением вынужден признать, что наши отношения с Европейским союзом и с так называемым коллективным Западом в целом находятся, можно сказать, в кризисной ситуации. Хотя мы всегда рассматривали и рассматриваем Европейский союз как второго по важности торгово-экономического партнера Беларуси, источника технологий и инноваций для нашей страны", - подчеркнул руководитель белорусского Министерства иностранных дел.

"Поверьте, за предыдущие пять лет с момента отмены санкций против Беларуси мы достигли намного большего, чем за 15 лет санкционного режима до этого. И в торгово-экономической сфере, и в гуманитарной сфере, и в сфере прав человека и так далее", - продолжил министр иностранных дел.

"И это признавали все", - заметил Владимир Макей.

"Что мы имеем сегодня? Даже такая известная правозащитная организация, как Freedom House, которую не упрекнешь в любви к Беларуси, 28 апреля заявила, что идея более демократичной Беларуси сегодня находится в намного более отдаленной перспективе, чем ранее", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр абсолютно согласен с этим выводом. Но вопрос только в том, почему это случилось, благодаря чему Беларусь была отброшена назад и благодаря кому она была отброшена назад?

"Вопрос риторический и он обращен в первую очередь к тем радетелям защиты прав человека, которые находятся в Европе", - считает Владимир Макей.-0-