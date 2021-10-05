Отраслевой профсоюз готовит первое ходатайство в Фонд защиты медработников в случаях профрисков

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения готовит первое ходатайство в Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Поводом послужил один из трех зафиксированных в Минске в первом полугодии 2021 года случаев, в которых медработники пострадали от противоправных действий третьих лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В случае, по которому оформляется ходатайство первичной профсоюзной организации в Фонд защиты работников здравоохранения, пациент своими действиями причинил медицинскому работнику не только физический, но и моральный вред.

Пострадала фельдшер выездной бригады подстанции №9 городской станции скорой медицинской помощи, которая прибыла в составе бригады к месту вызова на остановку общественного транспорта, где на скамейке лежал пациент.

Медработники помогли ему встать, проводили к автомобилю скорой и предложили лечь на каталку для дальнейшего осмотра. Однако пациент начал вести себя агрессивно: хватал за руки, нанес несколько ударов кулаками, а удар ногой пришелся фельдшеру в область грудной клетки. В результате несчастного случая фельдшер получила закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы и в настоящее время находится на лечении в учреждении здравоохранения.

В отношении пациента возбуждено уголовное дело, которое уже направлено для рассмотрения в суд. Он обвиняется в хулиганстве. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Кроме того, главным правовым инспектором труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения уже подготовлен проект искового заявления о взыскании морального и материального вреда, который к моменту рассмотрения дела будет представлен пострадавшим работником в суд.

После окончания временной нетрудоспособности по письменному заявлению медицинский работник получит единовременную выплату из Фонда защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков.

Белорусский профсоюз работников здравоохранения готов оказать своим членам правовую помощь в необходимом объеме и призывает всех столкнувшихся с неправомерными действиями в отношении их прав на рабочем месте обращаться за поддержкой.-0-