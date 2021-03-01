Отраслевой профсоюз заявил об эффективности мер по снижению стоимости лекарств

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые меры дали положительный результат, цены на лекарственные препараты снижены в 57% случаев из мониторируемого отраслевым профсоюзом списка, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

По состоянию на 25 февраля в сравнении с 1 февраля цены пошли вниз по 25 из 44 наименований лекарств, или в 57% от общего количества изучаемых препаратов.

Размер снижения средних цен составил от 0,3% на "Орасепт" (спрей для местного применения швейцарского производства) до 12,6% на "Туссикод" (сироп от кашля производства ООО "Фармтехнология", Беларусь). В среднем цены снизились на 5%.

Еженедельный мониторинг Белорусского профсоюза работников здравоохранения, касающийся наличия и стоимости в аптеках лекарственных препаратов и изделий медназначения по 44 наименованиям, применяемых для профилактики и лечения респираторных заболеваний и гриппа, проводится по поручению Федерации профсоюзов Беларуси в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Анализируется информация почти по четырем тысячам аптек страны, представленным на сайте tabletka.by.

Кроме того, для снижения социальной напряженности, вызванной ростом цен на лекарственные препараты, ряд мер предпринят Минздравом. В частности, проведены встречи с представителями Ассоциации международных фармацевтических производителей, отечественными производителями лекарственных средств, представителями оптовых и розничных фармацевтических предприятий по вопросам снижения отпускных цен, оптовых и розничных надбавок.-0-