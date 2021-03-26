Отраслевой профсоюз здравоохранения и далее будет поддерживать студенческие инициативы - Шило

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отраслевой профсоюз здравоохранения готов и далее поддерживать достойные инициативы студенческих первичек и оказывать всестороннюю помощь будущим медикам - членам профсоюза. Об этом заявил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, выступая на отчетной конференции первичной профсоюзной организации студентов Белорусского государственного медицинского университета, сообщает БЕЛТА.

В частности, в 2020 году Республиканский комитет БПРЗ оказал первичке БГМУ поддержку на сумму свыше Br62 тыс. Материальную помощь общим размером более Br27 тыс. получили 368 студентов-членов профсоюза. Из них более Br22 тыс. было выплачено 260 обучающимся в связи с заболеванием COVID-19. Также на средства, выделенные Республиканским комитетом отраслевого профсоюза, были закуплены СИЗы (антисептики, маски, перчатки), продукты и средства личной гигиены для обучающихся, находящихся на карантине в общежитиях.

Вячеслав Шило рассказал представителям профбюро всех факультетов о новых проектах отраслевого профсоюза здравоохранения и порекомендовал разработать план совместных мероприятий с университетом. Он также отметил важность получения опыта профсоюзной работы еще в студенческие годы, выразив надежду на то, что сегодняшние активисты студенческой первички будут активными профлидерами в организациях здравоохранения.

В свою очередь ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович поблагодарил профсоюзный актив за проделанную работу и призвал студентов к продолжению активной общественной работы, акцентировав внимание на разработке креативных идей от студенческого актива к 100-летию альма-матер.-0-