Отряды быстрого реагирования участвуют в 3-4 поисковых операциях в месяц - Красный Крест

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отряды быстрого реагирования принимают участие в 3-4 поисковых операциях в месяц, сообщил журналистам специалист по реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста Игорь Трусов, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусское общество Красного Креста реализует программу подготовки и реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации. Одной из важных функций программы является осуществление поиска пропавших людей в различных экосистемах.

"Мы осуществляем 3-4 поиска в месяц. При этом есть особые периоды, когда открыт сезон сбора ягод и грибов, люди часто теряются в лесах. На основе сотрудничества с Министерством по чрезвычайным ситуациям, если им необходима помощь, они привлекают нас", - подчеркнул Игорь Трусов.

"В Белорусском обществе Красного Креста одним из направлений является реагирование на чрезвычайные ситуации. То есть оказание помощи пострадавшим от ЧС, оказавшимся в кризисных или трудных жизненных ситуациях. Для реализации этого направления в обществе работает служба реагирования на ЧС, и ее деятельность основана на формировании и функционировании волонтерских отрядов, которые призваны реагировать на чрезвычайные ситуации, оказывать помощь различного характера", - отметил Игорь Трусов.

По его словам, по всей республике насчитывается более 10 отрядов быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Они формируются от 2 до 20 человек и состоят исключительно из волонтеров. Такие отряды представлены в каждом областном центре и городе Минске, а также некоторых районных центрах.

Задачей отрядов быстрого реагирования является оказание первой помощи пострадавшим, оказание психосоциальной поддержки. "Также мы проводим оценку нужд пострадавших и производим мониторинг ситуаций", - объяснил специалист Красного Креста.

Прежде чем попасть в такой отряд, волонтеры проходят полноценный цикл подготовки на базе областных центров и в городе Минске. Каждый волонтер, который становится частью отряда, должен пройти курс по Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца и усвоить его основополагающие принципы. Обязательным является обучение по оказанию первой помощи, психосоциальной поддержки. Волонтеры обучаются кризисной координации и коммуникации с пострадавшими.

Белорусский Красный Крест является частью Государственной системы подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации. Им созданы запасы для оказания комплексной помощи в случае возникновения чрезвычайной или кризисной ситуации в виде гигиенических и продуктовых наборов, одежды, посуды, постельных принадлежностей и теплых одеял.-0-