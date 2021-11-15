Ozon и "Белпочта" планируют расширить сотрудничество

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ozon и РУП "Белпочта" подписали меморандум о расширении стратегического сотрудничества. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал "Белпочты".

"Реализация соглашения между маркетплейсом Ozon и национальным оператором почтовой связи "Белпочта" позволит сократить сроки доставки заказов от продавцов Беларуси и России, улучшить опыт получения заказа, а также даст возможность белорусским продавцам маркетплейса передавать заказы для доставки по территории Беларуси", - говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что Ozon уже успешно сотрудничает с "Белпочтой" на территории Беларуси по доставке заказов с сайта маркетплейса. "Сейчас посылки Ozon доставляются в более чем 3 тыс. почтовых отделений "Белпочты". В зависимости от расположения почтового отделения, которое жители Беларуси могут выбрать на стадии оформления заказа, время доставки заказов сегодня составляет 5-7 дней. Реализация инициатив, закрепленных в меморандуме, позволит сократить время доставки до 3-4 дней", - пояснили на предприятии.

"На этом этапе договоренностей сторон для удобства и простоты получения заказов в ближайшее время будет проработана программа по установке постаматов Ozon в отделениях "Белпочты", а также принят упрощенный алгоритм возврата заказов в адрес продавцов площадки Ozon. Кроме того, рассматривается возможность организации пунктов выдачи заказов в новом формате - "супермаркет", удобство которого заключается в том, что покупатель сможет забрать свой заказ из ячейки, расположенной в зале отделения, а на кассе - оформить его получение", - говорится в сообщении.

Пользователям Ozon в Беларуси доступен весь ассортимент площадки - более 27 млн товарных наименований в 20 категориях (за исключением крупногабаритных товаров). Недавно с открытием сортировочного центра Ozon Rocket в Минске маркетплейс стал принимать товары белорусских предпринимателей для доставки не только российским, но и белорусским покупателям. Меморандум подразумевает возможность передачи заказов белорусских продавцов "Белпочте" для доставки по территории Беларуси, что тоже позволит сократить время пути к заказчикам, добавили на предприятии.

"География отделений позволяет "Белпочте" доставлять заказы Ozon в любой, даже самый отдаленный уголок Беларуси. Развитие опций доставки и сокращение сроков пересылки будут способствовать увеличению объемов электронной коммерции, узнаваемости бренда Ozon в Беларуси и, конечно, повышению качества и удобства получения заказов через объекты почтовой связи", - сказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности РУП "Белпочта" Андрей Важник.

"Для Ozon партнерство с "Белпочтой" - это не только возможность улучшить опыт получения заказов за счет существенного сокращения сроков доставки и удобства, которое дают постаматы и формат "супермаркета". Это еще и возможность помочь белорусским производителям продавать товары не только российской, но и белорусской аудиториям маркетплейса, что расширит ассортимент и даст больший выбор покупателям Ozon, а также поможет белорусским компаниям малого и среднего бизнеса быстрее развиваться", - заметил руководитель направления международного бизнеса Ozon Егор Исаев.-0-