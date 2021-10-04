Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о туризме

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "О туризме", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 18 мая 2020 года и принят в первом чтении 16 апреля 2021 года.

Законопроект призван обеспечить комплексное, системное и более полное регулирование общественных отношений в сфере туризма, решить назревшие проблемы. В частности, акцент сделан на улучшении правового положения граждан, которые пользуются туристическими услугами, и защите их интересов.

Основная новелла законопроекта - введение института финансового обеспечения ответственности туроператоров, действующих в сфере международного выездного туризма. Механизм защиты прав потребителей включает три способа такого обеспечения, носящих вариативный характер: договор страхования ответственности туроператора за причинение имущественного вреда участникам туристической деятельности, банковская гарантия обеспечения исполнения туроператором обязательств при причинении имущественного вреда участникам туристической деятельности и участие туроператора в формировании фонда ответственности туроператоров. Эти способы применяются в случаях, когда туроператор не может исполнить свои обязательства по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма. Исчерпывающий перечень таких случаев установлен законопроектом. Подробно определен порядок и условия реализации каждого из этих способов.

Поспособствовать повышению ответственности туроператоров за услуги должно и разделение ответственности турагентов и туроператоров в данном вопросе. Наряду с этим предусмотрены изменения и в части одностороннего отказа от исполнения обязательств. Так, законопроект устанавливает, что относится к фактически понесенным расходам, подлежащим возмещению туроператору заказчиком при одностороннем отказе от исполнения обязательств по соответствующему договору. Для исполнителя предусмотрена необходимость подтверждать фактически понесенные расходы, обозначать в платежных и иных документах источник этих расходов. Определены последствия такого неподтверждения.

Чтобы упорядочить разрешение конфликтов с исполнителем, законопроект регламентирует претензионный порядок урегулирования споров и устанавливает обязательный характер этого порядка до обращения с иском в суд, если иное не определено договором оказания туристических услуг. Для оптимизации оказания туристических и экскурсионных услуг закреплена возможность заключить соответствующие договоры в электронном виде.

Кроме того, для защиты профессионально-этической составляющей экскурсионного обслуживания и повышения качества экскурсионных услуг устанавливается запрет на проведение экскурсий теми, кто не имеет свидетельства о профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов, гидов-переводчиков.

Для улучшения качества экскурсионного обслуживания законодательно закреплена возможность применять аудиогиды, мобильные сопровождения экскурсий и иные технические средства, что обусловлено развитием информационных технологий, а также целесообразностью экономить финансовые и человеческие ресурсы, особенно в пик туристических сезонов.

Законопроект согласован без замечаний Национальным банком, Советом по развитию предпринимательства, Советом Министров, получил положительные заключения Национального центра законодательства и правовых исследований и главного правового управления Секретариата Палаты представителей. По результатам криминологической экспертизы норм, применение которых может повлечь риски криминогенного характера, в законопроекте не выявлено.

"Принятие данного закона позволит разрешить назревшие проблемы в туристической сфере и заложить качественно новый правовой фундамент в этой области", - отметил заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Александр Масейков.-0-

Фото Рамиля Насибулина