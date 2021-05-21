Память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах - Хренин

21 мая, Лида /Корр. БЕЛТА/. Память о погибших летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Об этом сказал сегодня во время церемонии прощания с погибшими летчиками министр обороны Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прощания проходит в клубе 116-й штурмовой авиабазы, где служили майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Накануне их тела по воздуху доставили из Барановичей.

Виктор Хренин выразил соболезнования семьям погибших летчиков от имени главы государства, а также всех военнослужащих Вооруженных Сил. "Прощаемся с нашими героями. Случившееся непоправимо, но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов. Сделали они это ценой своей жизни. Поступок говорит о том, что в наших Вооруженных Силах служат сильные духом и мужественные люди", - подчеркнул Виктор Хренин.

Отдать дань памяти летчикам пришли сотни человек - родные и близкие погибших летчиков, сослуживцы, представители Минобороны, силовых ведомств, местной власти, жители Лиды. Накануне лидчане также несли цветы и лампады к самолету-памятнику по ул.Ленинской.

Трагедия произошла 19 мая. Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж - командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко.

От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.

"К сожалению, уже перед гарантированным падением в эту точку экипажу не хватило высоты для принятия решения и чтобы безопасно покинуть самолет. По данным бортовых самописцев мы видим, что экипаж управлял, воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли", - рассказал накануне командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб.-0-