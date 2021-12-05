Пантус: страна для обороноспособности должна использовать свое стрелковое оружие и средства связи

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страна для обороноспособности должна использовать свое стрелковое оружие и средства связи. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Ключевая задача Государственного военно-промышленного комитета - создание и модернизация различных образцов вооружения в интересах Вооруженных Сил и других формирований Беларуси, а также повышение обороноспособности нашей страны. В последнее время, с учетом той геополитической обстановки, которая на сегодня сложилась вокруг белорусских границ, это особо актуально, - отметил Дмитрий Пантус. - Нами проведен капитальный ремонт шести самолетов, одного вертолета, поставлено достаточно большое количество радиолинейных станций, которые недавно в торжественной обстановке вручались Вооруженным Силам. Ведется модернизация различных видов вооружения, в том числе уже имеющихся в ВС средств как поражения, так и радиоэлектронной борьбы".

Дмитрий Пантус заострил внимание на целесообразности создания в Беларуси собственного вооружения. "Такую задачу поставил глава государства. Кроме того, на сегодняшний момент на вооружении Министерства обороны и других силовых ведомств стоит советское стрелковое оружие. Я считаю, что каждая страна, которая уделяет внимание обороноспособности, должна использовать свое стрелковое оружие и, особо отмечу, свои средства связи", - подчеркнул он.

"В настоящее время Госкомвоенпром занимается теми направлениями, в которых сформировалась научно-техническая школа, и мы стараемся их развивать. Одно из них - разработка и модификация стрелкового оружия. Разработано четыре модификации автомата. Недавно мы закончили разработку снайперской винтовки, которая проходит испытания, а также модификацию собственного белорусского пистолета. Кроме того, у нас есть неплохие компетенции в средствах радиоэлектронной борьбы. Также хочу отметить, что завершились испытания уникальной, на мой взгляд, радиолокационной станции "Восток - 3Д". У данного изделия высокий экспортный потенциал", - рассказал Дмитрий Пантус.

Белорусская военная промышленность уделяет серьезное внимание беспилотным летательным аппаратам. "Буквально неделю назад мы завершили государственные испытания двух типов БПЛА квадрокоптерного типа: "Барражирующая труба" и "Квадро-1400", которые очень серьезное участие принимали в учениях "Запад-2021 ". На сегодняшний момент эти два изделия рекомендованы к постановке на вооружение Вооруженных Сил. Параллельно ведется работа по летательным аппаратам неквадрокоптерного типа: УБАК-25 "Чекан" и УБАК-70 "Ловчий". "Чекан" - это беспилотник-камикадзе, который на успешно прошел целый ряд практических испытаний. Буквально в первом квартале следующего года мы планируем эту работу закончить", - дополнил председатель Госкомвоенпрома.-0-