"Папин день" отметят в минском парке им.Горького 16 июня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный праздник "Папин день - каждый день!", приуроченный к Международному дню отца, пройдет 16 июня на территории Центрального детского парка имени Горького, сообщили БЕЛТА организаторы.

Для посетителей подготовили игры, конкурсы, викторины, танцы с аэромедведем. Запланированы выступления детских творческих коллективов и звезд белорусской эстрады. На сцену выйдут ЕмВаnd, Александр Солодуха. Несколько активностей предложит посольство Швеции в Беларуси. Например, гостей пригласят познакомиться с фотовыставкой "Шведские отцы", сыграть в аэро- и настольный хоккей. Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей организует аквагрим, откроет артзону. МЧС подготовило конкурсы "Ловкие ручки", "Разверни конфету", "Кто быстрее?", фотозону "Надевание боевой одежды", зоны активации "Меткий стрелок" и "Перевертыш". Представят на празднике и "Технику на службе ГАИ".

Главная цель мероприятия, которое продлится с 12.00 до 14.30, - подчеркнуть роль отца в воспитании детей и становлении новой личности.

Организаторами выступают республиканское благотворительное общественное объединение "Клуб Львов" и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.-0-