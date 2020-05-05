Парад 9 Мая продемонстрирует твердость и приверженность белорусов делу мира - Андрейченко

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад 9 Мая продемонстрирует твердость и приверженность белорусов делу мира. Об этом сегодня на заседании Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предстоящий парад 9 Мая в Минске и торжественные мероприятия, которые пройдут по всей стране, продемонстрируют нашу твердость, незыблемость наших позиций и приверженность белорусов делу мира", - подчеркнул спикер.

Победа изменила ход мировой истории, вернула миллионам людей право на жизнь и свободу, человеческое достоинство, веру в добро и справедливость. "Нашему народу это право досталось слишком дорогой ценой. Поэтому нравственный долг каждого белоруса - бережно хранить память о подвиге предков", - сказал Владимир Андрейченко. Он отметил особую роль парламентариев, которые должны занимать самую активную позицию в вопросах сохранения исторической памяти. "Особенно в дни, когда обостряются попытки ее исказить и принизить значение вклада, который внесли народы Советского Союза в победу над фашизмом", - акцентировал спикер.

"Информационная война, которая не знает границ, не менее губительна, чем открытое вооруженное противостояние. Она ведется за умы людей, за их образ жизни, за основополагающие ценности, которые делают нас единым народом", - констатировал Владимир Андрейченко.-0-