Парфюмерия и косметика в ЕАЭС будет дополнительно тестироваться на раздражающее воздействие

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В отношении парфюмерии и косметики в Евразийском экономическом союзе планируется установить требования к проведению дополнительной оценки ее раздражающего воздействия на кожу и слизистые оболочки человека. Это предусмотрено изменениями в технический регламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", одобренным Консультативным комитетом по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Предусматривается, в частности, актуализировать требования к ингредиентному составу парфюмерно-косметической продукции в соответствии с поправками, внесенными в соответствующую европейскую директиву по косметике, уточнить требования по значению водородного показателя рН, определить критерии обоснованности заявления изготовителей в отношении потребительских свойств продукции, - пояснили в ЕЭК. - Решено установить требования по защите упаковки отдельных видов парфюмерии и косметики от несанкционированного вскрытия до момента ее использования потребителем, проведению дополнительной оценки раздражающего действия парфюмерно-косметических изделий на кожные покровы и слизистые оболочки человека, токсикологической оценке отдельных видов изделий путем анализа рецептуры с учетом информации о компонентах".-0-