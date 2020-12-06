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06 декабря 2020, 22:49

Пархамович рассказал о развитии городов-спутников, строительстве арендных домов и электрификации жилья

Фото из архива
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. О развитии городов-спутников, строительстве арендных домов и электрификации жилья в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, сообщает БЕЛТА.

"Строительная сфера продолжает развиваться. Никакие планы по возведению жилья мы не сокращали. Как и прежде рассчитываем ввести в эксплуатацию 4 млн кв. м жилья. Результаты за десять месяцев показали положительную динамику по строительно-монтажным работам - 103,5%, также увеличили свой удельный вес в ВВП с 4,6% на начало года до 5,6% по итогам января-октября. Те планы, которые у нас есть, в текущем году будут выполнены. Без каких-либо существенных изменений мы планируем и следующий год," - рассказал Руслан Пархамович.

Он подчеркнул, что у министерства есть большие планы по строительству арендного жилья, так как оно всегда пользуется спросом. "К сожалению, рынок арендного жилья в Беларуси недостаточно развит. В целом, это 3,5% от общего жилфонда страны. Этот рынок необходимо развивать. Для этого мы сейчас работаем над нормативными актами, планируем предоставить определенные льготы для коммерческих застройщиков, которые будут строить жилье и передавать в поквартирную аренду. К примеру, это предоставление без аукционов, бесплатно земельных участков, строительство за счет бюджета инженерно-транспортных коммуникаций, которые будут подходить к этим домам. В общем, хотим создать все условия для того, чтобы рынок коммерческого арендного жилья развивался", - пояснил министр.

Говоря о электродомах, Руслан Пархамович отметил, что в этом направлении планируется прирост. "Если в 2019 году было введено 8 тыс. кв. м такого жилья, в текущем году планируется - более 130 тыс. кв. м, а в следующем - рассчитываем увеличить площадь вдвое, - сказал он. - В целом, в планах на будущую пятилетку построить не менее 1 млн кв. м подобного жилья и выйти к 2025 году на 30% от общего ввода".

По его мнению, такое жилье нужно строить, но под него необходимо подготавливать инфраструктуру, чем сейчас уже занимается Минэнерго совместно с местной исполнительной властью и с Минстройархитектуры. "Поэтапно будет развиваться инфраструктура и следом будут увеличиваться объемы строительства домов с использованием электроэнергии", - добавил он.

Затрагивая тему городов-спутников, министр рассказал, что в прошлом году было построено более 100 тыс. кв. м такого жилья. "По итогам десяти месяцев 2020 года уже построено 82 тыс. кв. м. На будущий год мы планируем увеличивать строительство жилья по городам-спутникам до 200 тыс. кв. м. Смолевичи будет тем образцом и примером, по которому будут развиваться и другие города", - констатировал он.

Что касается долгостроев, Руслан Пархамович подчеркнул, что практически полностью удалось избавиться от этой проблемы. "Сегодня в целом по стране есть четыре проблемных долгостроя. Все они находятся в Минске. Состояние готовности этих домов высокое - более 90%. Надеюсь, в ближайшее время вопрос по этим домам будет решен", - сказал министр.

Говоря о стоимости квадратного метра жилья, Руслан Пархамович подчеркнул, что по концу месяца стоит задача не превысить Br1082. "По концу года мы вложимся в предельный норматив и планируем оставить коэффициент не более чем 0,84. К слову, в 2017 году этот коэффициент был 1,06. В следующем году также планируем его оставить в пределах 0,85", - добавил он.

По его словам, закрытие границ сказалось на темпах экспорта и по результатам работы за десять месяцев он составил 88,6% к аналогичному периоду 2019 года. "Однако динамика положительная, и мы планируем выйти на показатель 100% к уровню прошлого года", - сказал министр.

"В текущем году мы достаточно серьезно работаем над строительством социальных объектов в Калужской области. В частности, приступили к возведению двух школ и будем их завершать в следующем году. Также мы продолжаем работу в Ленинградской области, начали строительство двух школ и детского сада. Кроме того, планируем сотрудничать с Псковской, Брянской и другими областями. Поэтому планы есть, они достаточно серьезные, будем достигать как минимум тех показателей, которые у нас были в докризисное время", - подытожил он.-0-

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