Пархамович: строительство арендного жилья планируется увеличить в разы в ближайшие годы

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы строительства арендного жилья планируется увеличить в ближайшие годы в разы. Об этом заявил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович после доклада Президенту Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем резко нарастить объемы строительства арендного жилья. Потому что далеко не все, к сожалению, могут позволить себе приобретение жилья в собственность, далеко не у всех доходы позволяют оплатить разницу, которая сформируется между кредитом и реальной ценой квартиры, а жить нужно всем. Можно построить арендное жилье, заселить туда человека, а он в соответствии с доходами будет принимать решение, продолжать ли арендовать эту квартиру либо через некоторое время ее выкупать", - пояснил министр.

Для обеспечения существенного роста строительства арендного жилья потребуется скорректировать действующее законодательство в части выкупа такого жилья. "Нужно будет устанавливать определенные рамки игры в этом отношении", - отметил глава Минстройархитектуры.

По его данным, за 2021 год возведено 120 тыс. кв.м арендного жилья. "Эта цифра на взгляд министерства крайне мала. Ее нужно не на проценты, а в разы увеличивать, поэтому у нас настроение, чтобы как минимум по итогу пятилетки выйти на 600 тыс. кв.м в год. Это касается в целом страны, потому что арендное жилье востребовано и в областных и районных центрах", - подчеркнул Руслан Пархамович.-0-