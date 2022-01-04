Пархамович: цены на жилье при строительстве с господдержкой очень лояльные

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси цены на жилье при строительстве с господдержкой очень лояльные. Такое мнение высказал журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом количества нормативно-правовых актов, которые жестко регламентируют работу в жилищном строительстве, на мой взгляд, нужно говорить о том, что цена на жилье в Беларуси очень лояльная. Тем более что у нас есть четкие поручения в Директиве №8 о том, что соотношение стоимости одного квадратного метра жилья с господдержкой не должно превышать среднемесячную заработную плату по стране. По прошлому году это соотношение не более 0,9. В предыдущих годах еще ниже - 0,84-0,86. Поэтому, что касается строительства жилья с господдержкой, - здесь абсолютный контроль", - сказал министр.

В сфере коммерческого жилья цены диктует рынок, и здесь, как и в целом в строительной отрасли, фиксируется спад инвестиционной активности, отметил глава Минстройархитектуры. "Сегодня цена для нуждающихся реальная, не завышенная. А что касается коммерческого жилья - это не от нас зависит, а от того, насколько сегодня сформирована покупательская способность, насколько большой объем предложений на рынке", - пояснил он.-0-