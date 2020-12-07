Пархамович встретился со слушателями Академии управления

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович встретился сегодня со слушателями Академии управления при Президенте, сообщили БЕЛТА в пресс-центре вуза.

"Вы должны понимать, что здесь присутствуют должностные лица, на которых делаются определенные ставки. За время обучения вы сможете поделиться друг с другом опытом практической деятельности, разберете актуальные и важные для министерства вопросы, связанные с инвестпроектами и внешнеэкономической деятельностью. Эти знания необходимы для успешной работы, - сказал он, - поэтому, надеюсь, все отнесутся с достаточной степенью ответственности и вынесут максимальное количество информации для себя".

Во время встречи Руслан Пархамович акцентировал внимание на актуальных темах, которые будут подниматься в процессе обучения. "Это "Цифровизация экономики и реинжиниринг бизнес-процессов: проблемы и мировые тенденции", "Внедрение и функционирование корпоративного управления в хозяйственном обществе реального сектора экономики", "Риски внешнеторговой деятельности и их минимизация при заключении внешнеторговых контрактов", "Базовые принципы регулирования сферы услуг и механизмы продвижения экспорта строительных услуг Республики Беларусь", "Защита интересов строительной отрасли через инструменты таможенно-тарифного и нетарифного регулирования". Уверен, что вы проведете это время эффективно и продуктивно. Желаю удачи и успехов", - добавил министр.

Такие встречи стали уже традиционными. "Эта практика помогает всем участникам диалога узнать правильную и актуальную информацию, обменяться мнениями", - добавили в пресс-центре.-0-

Фото Академии управления