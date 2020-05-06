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06 мая 2020, 09:00

"Парк Челюскинцев": доступные квартиры – в престижном столичном комплексе!

Хорошая новость для тех, кто хотел бы приобрести квартиру в самом экологичном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" и побыстрее вселиться! Здесь сдан в эксплуатацию новый дом у самой кромки леса, и вот-вот в нем начнутся продажи квартир. Если вы заинтересованы в покупке квартиры в уже готовом доме – следите за новостями о начале продаж!

Застройщик, который возводит самые знаковые комплексы Минска, ускоряет темпы и объемы строительства, привлекая новые подрядные организации. Недавно на полгода раньше установленных сроков были сданы дома в комплексе "Маяк Минска", активно растет "Минск Мир", прекрасный рабочий ритм взят и в комплексе "Парк Челюскинцев".

Готовый дом – в первой линии комплекса от границ парка. По планировкам он похож на дом №2, квартиры в котором уже активно продаются. Но если дом №2 – самый близкий к проспекту Независимости, новое здание – в глубине комплекса, у самого парка. Вид, который открывается из окон его квартир на сосновый бор – просто невероятен!

Готовый дом – в первой линии комплекса от границ парка
Готовый дом – в первой линии комплекса от границ парка

В домах этой серии жилого комплекса "Парк Челюскинцев" – 25 этажей. Здание создавалось как жилое пространство комфорт-класса европейского уровня, при возведении которой использовались современные архитектурные и технологические решения.

Все квартиры свободной планировки — таким образом, покупатель может самостоятельно выбрать количество и расположение комнат и их размер, при этом в каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Воздушность и легкость будут характеризовать интерьеры этих квартир, в каком бы стиле их не оформили.

Во всех квартирах - панорамное остекление с золотистым оттенком
Во всех квартирах - панорамное остекление с золотистым оттенком

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную территорию в таком чудесном месте!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят жителей дома и их гостей даже на самый высокий этаж.

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

В просторном и светлом лобби в эко-стиле – много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера. В санитарной комнате – пеленальный столик для малыша, так что прерывать прогулку из-за маленьких неприятностей у ребенка мамочкам не придется. А еще предусмотрено место для мытья лап домашних питомцев – владельцы собак такую заботу очень оценят!

Просторные и светлые лобби в эко-стиле
Просторные и светлые лобби в эко-стиле

По сути, в одном доме объединены все атрибуты жилья европейского уровня!

Сегодня в комплексе "Парк Челюскинцев" квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую – в домах №1 и №2.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1
Дом №1

Лобби дома №1
Лобби дома №1

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

А дом №2, который сдается в ноябре нынешнего года, как мы уже рассказывали, очень похож на новый дом, только что сданный в эксплуатацию.

Дом №2 сдается в ноябре нынешнего года и будет очень похож на новый дом, только что сданный в эксплуатацию
Дом №2 сдается в ноябре нынешнего года и будет очень похож на новый дом, только что сданный в эксплуатацию

Кроме того, застройщик предлагает квартиры еще в трех готовых домах – в комплексе "Маяк Минска", в одной станции метро от "парка Челюскинцев"!

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Дома "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" – жилье премиум-класса в уже сданных в эксплуатацию зданиях.

В доме "Микеланджело", который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"
Лобби дома "Микеланджело"

Санитарная комната с пеленальным столиком
Санитарная комната с пеленальным столиком

Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними, что обеспечивает наилучшую обзорность.

Фасад дома "Микеланджело" полностью выполнен с панорамным остеклением
Фасад дома "Микеланджело" полностью выполнен с панорамным остеклением

На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"
Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон.

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы
Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов
Детский сад построен прямо во дворе домов

Детская площадка
Детская площадка

Школа
Школа

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Дизайнерского лобби
Дизайнерского лобби

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

И самое главное – квартиры в престижных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" сегодня доступны многим семьям с постоянным доходом. Ведь застройщик инвестирует огромные деньги, чтобы предложить покупателям наиболее выгодные финансовые инструменты

Уникальная акция – квартиры в престижных столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев и без первого взноса!

Застройщик получал много просьб от покупателей об увеличении сроков рассрочки в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев", в которых ранее действовали сроки рассрочки 5 лет и 4 года соответственно. Теперь продолжительность рассрочки увеличена практически в два раза!

Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних хлопот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга – оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт!

И самое важное – покупка возможна даже без первоначального взноса! По сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж – их останется уже 99!

Уникальность предложения состоит также в том, что покупатель может сам выбрать условия рассрочки!

Как это работает?

На сайте bir.by в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" представлены цены при условии единовременной оплаты, в том числе с помощью кредита, и при рассрочке платежа на 100 месяцев без первоначального взноса.

Если вы готовы оплатить первоначальный взнос, а он может быть 10%, 20%, 30% и более, то вам будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте.

Если вы хотите выбрать более короткий срок рассрочки, то застройщик предложит более низкую цену квадратного метра – с дополнительной скидкой от цены рассрочки на сайте.

Выбирать квартиру легко, а приобрести ее теперь можно на тех условиях, которые вас устраивают!

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – "Платежные каникулы" на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн до 9 мая ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретаемой квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Используйте удобные сервисы сайта bir.by!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Новые дома, новые квартиры – и неограниченные возможности для покупки!

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