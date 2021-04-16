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16 апреля 2021, 17:30

Парламентская делегация Беларуси приняла участие в пленарном заседании МПА СНГ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой приняла участие в 52-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из главных тем пленарного заседания - законодательное регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств СНГ. С сообщениями по теме выступили руководители парламентов государств - участников МПА СНГ, профильных европейских организаций - представители Международной организации по миграции, Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, Европейского бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейского регионального офиса Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

В своем выступлении Наталья Кочанова остановилась на актуальных и востребованных мероприятиях на площадке МПА СНГ, деятельности МПА по развитию и укреплению межпарламентского сотрудничества и модельному законотворчеству.

"Стремительно меняющиеся условия жизни выдвигают новые глобальные вызовы и угрозы. Серьезное воздействие распространения коронавирусной инфекции повлияло на сферу, имеющую важное значение для людей, - миграционные процессы и политику в этой области, - отметила спикер. - В Беларуси миграционная политика основана на общепризнанных принципах и нормах международного права, характеризуется открытостью, направленностью на обеспечение мира и стабильности в стране. В нашей стране сформировано национальное миграционное законодательство, которое включает в себя более 60 нормативно-правовых актов, обеспечивается социальная интеграция и адаптация мигрантов. Беларусь - активный участник мировой экономической системы и международного трудового обмена. Поэтому миграционная политика становится важным фактором обеспечения социально-экономического развития страны, приобретающим особое значение в обстановке продолжающейся пандемии".

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

По ее словам, в настоящее время белорусские парламентарии совместно с государственными органами сосредоточили свою деятельность на совершенствовании законодательного регулирования миграционной политики в условиях углубления интеграционных процессов на пространствах СНГ и ЕАЭС. "Мы акцентируем внимание на разработке межгосударственных и межведомственных договоров, подготовке документов по совершенствованию норм законодательства в части реализации прав и свобод мигрантов на территории Беларуси, в том числе с учетом пандемии. В этой работе мы активно используем модельное законотворчество МПА СНГ: за годы работы ассамблеи принято около 600 актов по широкой проблематике", - подчеркнула Наталья Кочанова.

"Уверена, нам и в дальнейшем необходимо уделять должное внимание актуальным вопросам современности, обобщать практику, существующую в государствах-участниках, использовать новаторский и экспертный опыт и в этих целях активно взаимодействовать с профильными международными структурами", - добавила председатель Совета Республики.

Во время заседания белорусская сторона представила новации в законодательстве Беларуси в миграционной сфере с учетом влияния пандемии, внесла конкретные предложения по содействию легальному трудоустройству трудовых мигрантов, взаимодействию ассамблеи с отраслевыми органами СНГ.

В завершение обсуждения парламентарии приняли модельный Миграционный кодекс для государств - участников СНГ, разработанный ассамблеей. Также рассмотрены модельные законы "Об обеспечении прав детей на охрану здоровья в государствах - участниках СНГ", "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", "О клинических рекомендациях при оказании медицинской помощи в государствах - участниках СНГ", "О региональных инвестиционных проектах" и модельные рекомендации "О доступе к информации о правовом статусе граждан".

Председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко рассказал о модельном законе "О региональных инвестиционных проектах". "В основе предлагаемой модели - общие и характерные черты, особенности национального инвестиционного законодательства государств СНГ. Главы документа, объединенные в четыре раздела, включают 27 статей. Проект модельного закона служит основой для уточнения понятий и положений национального законодательства, кодификации и гармонизации нормативно-правового обеспечения инвестиционной деятельности в регионах, необходимых для выработки стандартов, принципов и правил, лежащих в основе создания общего инвестиционного пространства государств - участников СНГ, - пояснил он. - Принятие единого нормативного акта станет началом процесса унификации законодательства региональных инвестиционных проектов стран Содружества для совершенствования международно-правового и национально-правового механизма, регулирования международных экономических отношений в рамках СНГ".

Кроме того, прошла торжественная церемония вручения премии МПА СНГ имени Чингиза Айтматова заслуженному деятелю культуры Беларуси, доктору филологических наук, академику НАН Беларуси Владимиру Гниломедову. "Это большое событие в моей жизни, которое вызвало чувство радости и прилив новых творческих сил. Я давно зачитывался произведениями Чингиза Айтматова. Среди них "Джамиля", "Прощай, Гульсары!", "Материнское поле" и другие. В его произведениях ставятся коренные вопросы человеческого бытия, проблемы реального существования человека. Его художественное мышление своими корнями уходит вглубь многовековой народной культуры, питается неиссякаемыми источниками фольклорного наследия, что в немалой степени способствует освоению современного материала. Творчество Чингиза Айтматова представляет один из вершинных моментов развития мировой литературы конца XX - начала XIX века. Несомненно, его труды сближают и обогащают национальные культуры, содействуют взаимопознанию, развивают духовные связи между государствами СНГ", - поделился он.-0-

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