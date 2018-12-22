Парламентское собрание потребовало от профильных министров выполнения поручения об отмене роуминга между Беларусью и РФ

22 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентское собрание Союза Беларуси и России потребовало от профильных министров двух стран выполнения поручения об отмене роуминга на территории Союзного государства. Дискуссия по этому вопросу состоялась сегодня в Москве на 55-й сессии Парламентского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
На "правительственный час" на сессию были приглашены министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.
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