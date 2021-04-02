Парламентское сотрудничество сегодня развивается в непростых условиях - Кочанова

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентское сотрудничество сегодня развивается в непростых условиях. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большое внимание нами уделяется расширению международного парламентского сотрудничества, которое сегодня развивается, прямо скажем, в непростых условиях. Многим не по душе стабильность и динамичное развитие Беларуси, ее самостоятельная внутренняя и внешняя политика. Республика подвергается неприкрытому экономическому и политическому прессингу. К сожалению, в этом существенную роль играют законодательные органы и парламентарии стран Запада, а также межпарламентские организации. Продолжается целенаправленное внешнее вмешательство во внутренние дела нашей страны, основной целью которого является изменение ее конституционного строя и проводимого государственного курса", - сказала Наталья Кочанова.

Внешние и внутренние недоброжелатели стремятся организовать международную изоляцию белорусского государства. "Но, несмотря на это, укрепляются наши межпарламентские связи со странами СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. На приглашение к диалогу откликнулся Сенат Французской Республики. Руководитель межпарламентской группы "Франция - Беларусь" в своем послании в адрес Совета Республики подчеркнул, что французская группа настроена придерживаться взвешенной и конструктивной позиции в отношении Беларуси в соответствии с принципами межпарламентских групп дружбы в Сенате Франции. В настоящее время идет подготовка белорусско-французского межпарламентского вебинара. В развитии межпарламентских связей будут использованы возможности городов-побратимов двух стран", - отметила спикер.

По словам Натальи Кочановой, председатель Постоянной комиссии Сената Италии по иностранным делам и эмиграции высказал обеспокоенность воздействием ситуации в нашей стране на региональную безопасность и стабильность. "В целях активизации межпарламентского сотрудничества будет проведена видеоконференция между верхними палатами белорусского и итальянского парламентов с участием руководства палат, - рассказала она. - Белорусские сенаторы в рамках Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики ведут серьезную работу по подготовке международной конференции, где будут рассмотрены вопросы соблюдения прав и свобод граждан в зарубежных странах и Союзном государстве, меры по противостоянию внешним вызовам и угрозам, сохранению исторической памяти, противодействию попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны".

Председатель Совета Республики подчеркнула, что Беларуси следует проявлять бо́льшую настойчивость и наступательность в международной парламентской деятельности на европейском направлении, оперативно реагировать на недружественные выпады и аргументированно продвигать свои позиции, в том числе путем направления в международные межпарламентские структуры наших заявлений и комментариев.

"Каждому члену Совета Республики необходимо владеть актуальной информацией о нашей стране и доводить ее до зарубежных коллег. Ведь парламентаризм - действенный инструмент конструктивного партнерства, который призван устранять препятствия и недопонимание, находить компромисс и согласованные позиции", - заключила она.-0-