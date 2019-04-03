Партизанская летопись: творчество народных мстителей

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творчество играло огромную роль в жизни партизан. Отрезанные от фронта, они были вынуждены поддерживать свою боеспособность самостоятельно. Это касалось как оружия, так и морального духа. Для первого создавались самодельные мастерские, а настроение поднимали партизанские поэты, писатели, артисты и художники.

Новая серия совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории ВОВ "Партизанская летопись" посвящена творчеству народных мстителей.

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.-0-