Партизанская летопись: творчество народных мстителей

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творчество играло огромную роль в жизни партизан. Отрезанные от фронта, они были вынуждены поддерживать свою боеспособность самостоятельно. Это касалось как оружия, так и морального духа. Для первого создавались самодельные мастерские, а настроение поднимали партизанские поэты, писатели, артисты и художники.
Новая серия совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории ВОВ "Партизанская летопись" посвящена творчеству народных мстителей.
Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.
Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.-0-
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