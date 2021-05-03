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03 мая 2021, 09:00

Пасхальные СКИДКИ в Minsk World! Осталось всего 5 дней на покупку квартиры по самой выгодной цене!

Пасха – лучший момент для чудес, больших и маленьких! Компания "Дана Астра" поздравляет всех верующих с этим светлым праздником! Пусть ваш очаг греет любовь, близкие всегда будут рядом, а чувство радости не покидает дом как можно дольше! Желаем гармонии, любви, семейного уюта и счастья!

Специально к празднику мы подготовили для вас подарок – скидку до 120 евро за квадратный метр при покупке жилья в многофункциональном комплексе Minsk World.

Акция действует как при 100%-оплате, так и в случае применения рассрочки! Количество квартир ограничено! Не упустите свой шанс!

Стать владельцем недвижимости в Minsk World этой весной стало еще проще потому, что в дополнение к действующей кредитной программе от "Белинвестбанка" с 21 апреля для клиентов заработала новая кредитная партнерская программа с "Белорусским народным банком" - от 12,99% годовых.

Как работает программа от БНБ?

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· Годовая инфляция будет влиять на уменьшение кредитной нагрузки

· Быстрая консультация сотрудника Банка прямо в офисе компании (ул. Мстиславца, 9)

· Досрочное погашение без ограничений

Комплекс Minsk World – место, где мечта о собственном жилье исполнилась у миллионов белорусов. Например, Сергей и Ирина Литвиненко всегда хотели жить в светлой и просторной квартире и уже получили ключи от жилья в доме "Новый Орлеан" квартала "Северная Америка". Они узнали о комплексе от друзей, которые нашли подходящий вариант в доме "Москва" квартала "Евразия".

Ирина и Сергей Литвиненко
Ирина и Сергей Литвиненко

"Мы прогулялись по комплексу и в тот же день поняли, что это место, где хотим жить. Тогда же поехали к менеджеру и стали выбирать дом. В первую очередь обращали внимание на сроки сдачи, хотелось переехать побыстрее. Прошел год с момента заключения договора и застройщик не подвел", - рассказали супруги.

В Minsk World – самые красивые дома!
В Minsk World – самые красивые дома!

Сергей подчеркнул, что обращал внимание на транспортную доступность: до центра можно быстро добраться как на машине, так и на метро.

"Мы ценим свое время, а сейчас много тратим его на пробки. Здесь же все на месте, то есть в некоторые точки даже ехать не придется. Это очень важно", - добавляет Ирина.

Также семейную пару впечатлила квартира и оформление дома.

"Мы жили в домах, где в подъездах всегда было темно и тесно. Хотелось попробовать что-то новое и современное, а здесь одно лобби чего стоит! Изюминка дома – панорамный лифт. И квартира большая, с шикарным видом из панорамных окон", - поделились впечатлениями супруг Литвиненко.

Лобби дома "Новый Орлеан"
Лобби дома "Новый Орлеан"

Ремонт еще не начат, но планов уже много. Например, как использовать второй балкон – открытый. Ирина планирует весной посадить там цветы, а зимой украсить гирляндой.

Муж и жена уверены, что даже небольшой недостаток можно обратить в плюс, поэтому настроены на ремонт и скорый переезд в долгожданное жилье.

Международный финансовый центр, спортивный комплекс, концертный зал и торгово-развлекательный центр Mara Mall запроектированы в комплексе
Международный финансовый центр, спортивный комплекс, концертный зал и торгово-развлекательный центр Mara Mall запроектированы в комплексе

Многофункциональный комплекс Minsk World – самый масштабный строительный проект Европы, в рамках которого планируется возведение более 3 млн квадратных метров. Комплекс возводится по принципу "город в городе", поэтому здесь будет все необходимое для комфорта жителей любого возраста и образа жизни.

Чтобы купить квартиру или коммерческое помещение, приходите в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Minsk World – место, где собственная квартира перестает быть мечтой!

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