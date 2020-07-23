Паспорта готовности к отопительному сезону должны быть получены до 30 сентября

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация паспортов готовности к работе в осенне-зимний период-2020/2021 должна завершиться до 30 сентября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"В целом по стране регистрации подлежат паспорта готовности 28 731 потребителя тепловой энергии, из них 8% уже зарегистрировано, и 10 579 ведомственных теплоисточников, из которых оформлено более 6%", - проинформировал генеральный директор Госэнергогазнадзора Александр Озерец.

Он напомнил, что с 20 мая 2020 года вступили в силу новые правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведению и завершению. В соответствии с ними изменен подход к срокам издания документа о назначении комиссии проверки готовности к работе в осенне-зимний период. "Правилами определено, что такой документ должен быть издан не позднее чем за 10 дней до начала работы комиссии", - уточнил Александр Озерец.

Изменения коснулись и регистрации паспортов готовности теплоисточников. Так, нужно оформлять паспорта теплоисточников с установленной мощностью 50 кВт и более (независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя), которые установлены для теплоснабжения объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования, а также теплоисточников мощностью более 100 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды. Данные изменения помогут снизить количество административных процедур в отношении субъектов малого бизнеса, подчеркнул Александр Озерец.

Изменения внесены и в структуру очередности включения отопления. "Как и ранее, предусматриваются три очереди, но при этом в состав первой включены гостиницы. Перечень объектов второй очереди дополнен театрами и общегородскими банями", - пояснил он.

Подробно ознакомиться с новыми правилами можно на сайте Госэнергогазнадзора.-0-